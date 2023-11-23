Не лише "Жіночий лікар": серіали з акторкою, яка зіграла роль лікаря Руденко
Вже цього тижня глядачі побачать фінал 40-серійної драми "Жіночий лікар. Нове життя". Цей серіал став однією з найочікуваніших прем'єр осені. Одну з головних ролей у стрічці зіграла популярна українська акторка Анастасія Цимбалару.
Глядачам вона полюбилася як завідувачка гінекологічного відділення – Олена Петрівна Руденко. Актриса не приховувала, що дуже рада повернутися на знімальний майданчик, адже під час війни дуже не вистачало цього. 24 Канал розповість про ще кілька серіалів з Цимбалару, які варті вашої уваги не менше, ніж "Жіночий лікар. Нове життя".
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"Дівчата"
Кількість серій: 4
Це історія життя трьох найкращих подруг, кожна з яких прагне знайти справжнє кохання. Для цього вони реєструються у додатку для знайомств. Попереду у подруг багато кумедних побачень та горе-кавалерів, але чи вдасться стати щасливими?
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"Знайду пару коханому"
Кількість серій: 4
Талановита кондитерка Надя пережила зраду коханого та втратила надію на власне щастя. Водночас вона має репутацію найкращої свахи, з першого погляду бачить ідеальні пари. Чи зможе дівчина знайти щастя не лише для друзів, а й для себе?
"Знайду пару коханому": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Різниця у віці"
Кількість серій: 24
Маргарита та Катерина – сестри, кожна з яких заради досягнення власної цілі погоджується на авантюру – "помінятися віком". Катерина робить це для того, щоб повернути чоловіка, а Маргарита мріє отримати роботу господині дому відомого модельєра. Оскільки сестри мають дуже схожу зовнішність, то вирішують обмінятися паспортами. Та чи вийде все так, як вони запланували?
"Різниця у віці": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Морська поліція. Чорноморськ"
Кількість серій: 20
Цей комедійний серіал побив усі рекорди на українському телебаченні. Сюжет розгортається навколо трьох співробітників морської поліції, які патрулюють прибережні райони міста Чорноморськ.
"Морська поліція. Чорноморськ": дивіться онлайн трейлер серіалу