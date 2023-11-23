Не лише "Жіночий лікар": серіали з акторкою, яка зіграла роль лікаря Руденко

Вже цього тижня глядачі побачать фінал 40-серійної драми "Жіночий лікар. Нове життя". Цей серіал став однією з найочікуваніших прем'єр осені. Одну з головних ролей у стрічці зіграла популярна українська акторка Анастасія Цимбалару.

Глядачам вона полюбилася як завідувачка гінекологічного відділення – Олена Петрівна Руденко. Актриса не приховувала, що дуже рада повернутися на знімальний майданчик, адже під час війни дуже не вистачало цього. 24 Канал розповість про ще кілька серіалів з Цимбалару, які варті вашої уваги не менше, ніж "Жіночий лікар. Нове життя".

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"Дівчата"

Кількість серій: 4

Це історія життя трьох найкращих подруг, кожна з яких прагне знайти справжнє кохання. Для цього вони реєструються у додатку для знайомств. Попереду у подруг багато кумедних побачень та горе-кавалерів, але чи вдасться стати щасливими?

"Дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Знайду пару коханому"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Кількість серій: 4

Талановита кондитерка Надя пережила зраду коханого та втратила надію на власне щастя. Водночас вона має репутацію найкращої свахи, з першого погляду бачить ідеальні пари. Чи зможе дівчина знайти щастя не лише для друзів, а й для себе?

"Знайду пару коханому": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Різниця у віці"

Кількість серій: 24

Маргарита та Катерина – сестри, кожна з яких заради досягнення власної цілі погоджується на авантюру – "помінятися віком". Катерина робить це для того, щоб повернути чоловіка, а Маргарита мріє отримати роботу господині дому відомого модельєра. Оскільки сестри мають дуже схожу зовнішність, то вирішують обмінятися паспортами. Та чи вийде все так, як вони запланували?

"Різниця у віці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Морська поліція. Чорноморськ"

Кількість серій: 20

Цей комедійний серіал побив усі рекорди на українському телебаченні. Сюжет розгортається навколо трьох співробітників морської поліції, які патрулюють прибережні райони міста Чорноморськ.

"Морська поліція. Чорноморськ": дивіться онлайн трейлер серіалу