Жодної згадки про війну, натомість багато дурнуватих жартів, – українці розкритикували Оскар

Цьогорічна церемонія Оскара-2022 отримала шквал критики від українських глядачів. За їхніми словами, організатори шоу не спромоглися назвати війну в Україні війною, а про Росію не було жодного слова. Попри те, що багато акторів підтримали українців.

Продюсери Оскара-2022 вирішили особливо не втручатися у російсько-українську війну, повідомляє 24 канал. Так, вони підтримали Україну хвилиною мовчання, але те, що зараз відбувається у нашій країні, назвали "конфліктом, вторгненням та збитком".

До теми "А в Україні помирають люди": Шеннен Догерті відзначила цинізм з Віллом Смітом на Оскарі

Це викликало бурю емоцій в українців, попри те, що ведучі заходу дозволяли собі гостро та охоче критикувати внутрішню політику США. Зокрема, пожартували про різницю у заробітній платі між чоловіками та жінками. Актриса Емі Шумер сказала: "Цього року Академія найняла трьох жінок для проведення заходу, тому що це дешевше, ніж найняти одного чоловіка".

Як на Оскарі-2022 підтримали Україну

Міла Куніс, яка разом зі своїм чоловіком Ештоном Кутчером зібрали для України 35 мільйонів доларів, виступила на сцені театру "Долбі".

Куніс, не називаючи ні Україну, ні Росію, сказала, що останніми тижнями світ був виснажений через "недавні глобальні події", перш ніж представити зірку Рібу Макінтайр, яка виступила з піснею Somehow You Do.

Нещодавні глобальні події змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. Проте, коли ви бачите силу та гідність тих, хто зіткнувся з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю,

– сказала Міла Куніс, маючи на увазі Україну та її народ.

Після її слів на екрані з’явився текст зі вшануванням жертв війни в Україні. Саме так продюсери висловили підтримку Україні.

"Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт вторгнення та несправедливість у своїх власних кордонах. Хоча кіно для нас є важливою можливістю висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні у будь-який спосіб. Стоїмо поряд з Україною", – йдеться у зверненні.

Однак, під час хвилини мовчання організатори також не згадали про Росію та не засудили її агресивні дії.

Попри таку "підтримку" організаторів шоу, солідарність з Україною висловили чимало культурних знаменитостей, серед них: актори Семюель Л. Джексон, Джеймі Лі Кертіс, Лів Ульман, Бенедикт Камбербетч, режисери Паоло Соррентіно, Педро Альмодовар, Ґільєрмо дель Торо тощо. Більше про це читайте тут.

Це звірство, і воно біля наших дверей. Кожен з нас має робити більше: відкрити свої двері, поділитися кімнатою, виділити кошти, щоб допомогти 10 мільйонам людей, які шукають в нас порятунку,

– закликав Камбербетч.

Гості заходу доповнювали свої образи не тільки синьо-жовтими значками та прапорцями, а й блакитними стрічками на підтримку біженців з хештегом #withrefugees. Це символ створив Верховний комісар ООН. Він спрямований на підтримку сімей, які змушені залишити свої домівки через війну.

Під час самої церемонії, про Україну згадали кінорежисер Френсіс Форд Коппола, який завершив коротку промову на честь 50-річчя "Хрещеного батька" словами "Viva Ukraine" і ведуча Емі Шумер, яка все ж наприкінці шоу, поміж своїми жартами, зазначила про "геноцид в Україні". Саме вона, нагадаємо, вважала за потрібне виступити Зеленському з промовою на шоу, однак, кіноакадемія вирішила інакше.

Як зазначає видання Daily Mail з посиланням на New York Times, помічники президента України Володимира Зеленського лобіювали в академії показ відео на церемонії в останню хвилину, але натомість продюсери віддали перевагу хвилині мовчання, про яку ми згадували вище.

Гості Оскара-2022 підтримали Україну / Фото Getty Images

Реакція мережі

Ігнорування війни в Україні

Українські глядачі поділилися у соцмережах, що блакитні стрічки з хештегом #withrefugees виглядають повним знеціненням всього, що у нас відбувається.

Жодної асоціації з війною, нашою символікою, з геноцидом. Це все чисто, щоб показати, які вони "ліберальні",

– написала глядачка у фейсбуці.

"До слова, про звернення Зеленського всі начебто забули. Міла Куніс, яка ніяк не визначиться, чи вона українка, чи ні, не змогла навіть назвали війну війною. Попри те, Вілла Сміта, який у прямому ефірі вмазав Крісу Року, не тільки не вивели з залу, а ще й вручили Оскара, показавши абсолютну толерантність до побутової агресії та насилля", – доповнила глядачка.

Організатори події обмежилися текстовим повідомленням про хвилину мовчання як прояв солідарності з народом України, який "стикнувся з вторгненням, конфліктом і упередженням у межах своїх кордонів",

– написали в мережі.

Оскар – обличчя цинічного Заходу

"Оскар – повне фуфло. Зайшов в інсту, погортав стрічку. Побачив оцю постановку. Західним медіа це здалось цікавим і важливим. Зборище лицемірних істот з мільйонними гонорарами", – написав інший користувач інтернету.

Це і є цинічне обличчя колективного Заходу. Всі їхні глибокі стурбування, сльози на камеру через зміни клімату, чи відстоювання BLM, чи аб'юз артисток і таке інше, натомість війну вони навіть війною бояться назвати,

– зазначив глядач.

Більше коментарів мережі:

"Я змалечку знав, що номінація Оскар – це постановка і місце, де міряються пафосом";

"У них своє життя. Їм некомфортно жити переживаннями за нас";

"Так, я взагалі не розумію… чому синій (колір стрічки з надписом "з біженцями – 24 канал), хоча б в кольорах прапора, а так якась мало помітна фігня, так, аби відчепились від них";

"Жодної конкретики, жодної згадки про Росію чи Путіна, натомість нескінченний потік дурнуватих жартів і три торби реклами (та Вілл Сміт, який врізав Крісу Року за жарт про дружину, що тепер усі дружно смакують)".

Нагадаємо, головну нагороду на Оскарі-2022 отримав фільм "CODA: У ритмі серця". Про інших переможців читайте за посиланням.