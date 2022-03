Никакого упоминания о войне, зато много глуповатых шуток, – украинцы раскритиковали Оскар

В этом году церемония Оскара-2022 получила шквал критики от украинских зрителей. По их словам, организаторы шоу не смогли назвать войну в Украине войной, а о России не было ни слова. Несмотря на то, что многие актеры поддержали украинцев.

Продюсеры Оскара-2022 решили особо не вмешиваться в русско-украинскую войну, сообщает 24 канал. Да, они поддержали Украину минутой молчания, но то, что сейчас происходит в нашей стране, назвали "конфликтом, вторжением и ущербом".

Это вызвало бурю эмоций в украинцев, несмотря на то, что ведущие мероприятия позволяли остро и охотно критиковать внутреннюю политику США. В частности, пошутили о разнице в заработной плате между мужчинами и женщинами. Актриса Эми Шумер сказала: "В этом году Академия наняла трех женщин для проведения мероприятия, потому что это дешевле, чем нанять одного мужчину".

Как на Оскаре-2022 поддержали Украину

Мила Кунис, которая вместе со своим мужем Эштоном Кутчером собрали для Украины 35 миллионов долларов, выступила на сцене театра "Долби".

Кунис, не называя ни Украину, ни Россию, сказала, что в последние недели мир был истощен из-за "недавних глобальных событий", прежде чем представить звезду Рибу Макинтайр, выступившую с песней Somehow You Do.

Недавние глобальные события заставили многих из нас чувствовать себя опустошенными. Однако, когда вы видите силу и достоинство столкнувшихся с таким опустошением невозможно не увлекаться их устойчивостью,

– сказала Мила Кунис, имея в виду Украину и ее народ.

После ее слов на экране появился текст с увековечением жертв войны в Украине. Так продюсеры выразили поддержку Украине.

"Мы бы хотели минутой молчания показать нашу поддержку народу Украины, который сейчас переживает конфликт вторжения и несправедливость в своих собственных границах. Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в еде, медицинской помощи, чистой воды и экстренных служб. Ресурсов маловато, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной", – говорится в обращении.

Однако, во время минуты молчания организаторы также не упомянули Россию и не осудили ее агрессивные действия.

Несмотря на такую ​​"поддержку" организаторов шоу, солидарность с Украиной выразили немало культурных знаменитостей, среди них: актеры Сэмюэль Л. Джексон, Джейми Ли Кертис, Лив Ульман, Бенедикт Камбербетч, режиссеры Паоло Соррентино, Педро Альмодовар, Гильер. Больше об этом читайте здесь.

Это зверство, и оно у нашей двери. Каждый из нас должен делать больше: открыть свои двери, поделиться комнатой, выделить средства, чтобы помочь 10 миллионам людей, которые ищут спасения,

– призвал Камбербетч.

Гости мероприятия дополняли свои образы не только сине-желтыми значками и флажками, но и голубыми лентами для поддержки беженцев с хештегом #withrefugees. Это символ создал Верховный комиссар ООН. Он направлен на поддержку семей, которые вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Во время самой церемонии об Украине вспомнили кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола, завершивший короткую речь в честь 50-летия "Крестного отца" словами "Viva Ukraine" и ведущая Эми Шумер, которая все же в конце шоу, между своими шутками, отметила о "геноциде в Украине". Именно она, напомним, сочла нужным выступить Зеленскому с речью на шоу, однако киноакадемия решила иначе.

Как отмечает издание Daily Mail со ссылкой на New York Times, помощники президента Украины Владимира Зеленского лоббировали в академии показ видео на церемонии в последнюю минуту, но продюсеры предпочли минуту молчания, о которой мы упоминали выше.

Гости Оскара-2022 поддержали Украину / Фото Getty Images

Реакция сети

Игнорирование войны в Украине

Украинские зрители поделились в соцсетях, что голубые ленты с хештегом #withrefugees выглядят полным обесценением всего происходящего.

Никакой ассоциации с войной, нашей символикой, с геноцидом. Это все чисто, чтобы показать, какие они "либеральные",

– написала зрительница в фейсбуке.

"К слову, об обращении Зеленского все вроде бы забыли. Мила Кунис, которая никак не определится, украинка ли она или нет, не смогла даже назвали войну войной. Несмотря на то, Вилла Смита, который в прямом эфире вмазал Крису Року, не только не вывели из зала, а еще и вручили Оскара, показав абсолютную толерантность к бытовой агрессии и насилию", – дополнила зрительница.

Организаторы происшествия ограничились текстовым сообщением о минуте молчания как проявление солидарности с народом Украины, "столкнувшимся с вторжением, конфликтом и предубеждением в пределах своих границ",

– написали в сети.

Оскар – лицо циничного Запада

"Оскар – полное фуфло. Зашел в инсту, полистал ленту. Увидел эту постановочку. Западным медиа это показалось интересным и важным. Сборище лицемерных существ с миллионными гонорарами", – написал другой пользователь интернета.

Это и есть циничное лицо коллективного Запада. Вся их глубокая обеспокоенность, слезы на камеру из-за изменения климата, или отстаивания BLM, или абюз артисток и тому подобное, а войну они даже войной боятся назвать,

– отметил зритель.

Больше комментариев сети:

"Я с детства знал, что номинация Оскар – это постановка и место, где меряются пафосом";

"У них своя жизнь. Им некомфортно жить переживаниями за нас";

"Да, я вообще не понимаю, почему синий (цвет ленты с надписью "с беженцами, – Кино 24), хотя бы в цветах флага, а так какая-то мало заметная фигня, так, чтобы отстали от них";

"Никакой конкретики, никакого упоминания о россии или путине, но бесконечный поток глуповатых шуток и три сумки рекламы (и Уилл Смит, который врезал Крису Року за шутку о жене, что теперь все дружно смакуют)".

Напомним, главную награду на Оскаре-2022 получил фильм "CODA: В ритме сердца". О других победителях читайте по ссылке.