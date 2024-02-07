У мережі "похоронили" чоловіка Наталки Денисенко, який служить у ЗСУ: акторка емоційно відповіла

Актриса Наталка Денисенко висловила своє обурення до некомпетентних журналістів, які розповсюдили хибну інформацію про її чоловіка, військовослужбовця Андрія Федінчика.

Фотографія, яка не відповідала ситуації, разом із виразним заголовком, призвели до припущень про можливу загибель чоловіка Денисенко. Деякі люди уже висловили свої співчуття, не розібравшись у ситуації.

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ЗМІ розповсюдили неправдиву інформацію: Денисенко обурилась

Нещодавно в мережі спалахнула обговорення трагедії, яка сталася в сім'ї акторки Наталки Денисенко та її чоловіка-військового Андрія Федінчика минулого літа.

Один із пабліків опублікував новину з приманливим заголовком та чорно-білим зображенням пари, що спричинило серйозні спекуляції серед деяких українців про можливу загибель обранця артистки, який зараз знаходиться на передовій в Збройних Силах України.

Наталка дізналася про це від своєї шанувальниці та вжахнулась. Знаменитість розлютило таке використання чужої трагедії для недоречних маніпуляцій.

Боже, ну йбтвм. Навіщо такі заголовки ставити? Ви що там, подуріли? Що в цих журналістів у голові?

– обурилась Денисенко.



Наталка Денисенко відреагувала / Скриншот

У новині обговорювалася смерть свекра знаменитості, утім, не всі читачі пабліку "Цікаві теми" перейшли до тексту. Тому під постом можна знайти коментарі співчуття у зв'язку із втратою героя.

Свекр Наталки Денисенко помер минулого літа

Про серйозну хворобу свекра Наталки стало відомо на початку травня. Однак Денисенко утримувалася від розголосу та не надавала докладних подробиць про те, що саме відбувається.

Згодом стало відомо, що чоловік захворів на рак, і це трапилося тоді, коли Андрій Федінчик уже служив на передовій в Збройних Силах України. На жаль, влітку чоловіка не стало.