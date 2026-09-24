Якою була зірка "Американської історії жахів" у 70-х: як роль у " Кінг-Конгу" зробила Джессіку
Сьогодні Джессіку Ленг багато глядачів знають за "Американською історією жахів", де вона легко перетворювала навіть найспокійнішу сцену на щось тривожне. Але за кілька десятиліть до серіалу акторка була зовсім іншою – 26-річною білявкою, яка працювала офіціанткою і лише мріяла про кіно.
Як повідомляє 24 Канал, на архівних кадрах Ленг – молода білявка з довгим волоссям і дуже "голлівудською" зовнішністю 70-х. Саме цей образ став одним із найвідоміших у її ранній кар'єрі.
Джессіка Ленг / Фото відкриті джерела
На момент зйомок акторці було 26 років. До цього вона жила в Парижі, а після повернення до Нью-Йорка почала відвідувати акторські курси й працювала офіціанткою. Згодом модельне агентство повідомило їй, що продюсер Діно Де Лаурентіс шукає невідому акторку для нової версії "Кінг-Конга".
Її спочатку навіть не хотіли знімати
Джессіка Ленг / Фото відкриті джерела
Ленг прилетіла до Лос-Анджелеса на кінопроби, але перша зустріч пройшла максимально коротко. За словами акторки, у MGM на неї просто подивилися – і "не зацікавилися". Її агент наполіг, щоб продюсери хоча б зняли пробний матеріал. Після перегляду вони змінили рішення й запросили Ленг у фільм.
"Кінг-Конг" зробив її відомою
"Кінг-Конг" став акторським дебютом Ленг. Де Лаурентіс навіть прогнозував, що вона стане "новою Мерилін Монро". Щоправда, після прем'єри все було не так казково: сама акторка згадувала, що критики поставилися до неї холодно, а наступних великих пропозицій довелося чекати кілька років.
Джессіка Ленг у фільмі "Кінг -Конг" / фото imdb
Зате потім кар'єра різко пішла вгору. Ленг отримала номінації на "Оскар" за "Френсіс" і "Солодкі мрії", а десятиліття потому відкрила себе новому поколінню глядачів завдяки телебаченню.
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