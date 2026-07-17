Зірка "Назад у майбутнє" Майкл Джей Фокс відзначив 38-му річницю шлюбу і показав домашнє фото

Поки решта Голлівуду міняє партнерів частіше, ніж зачіски для нової ролі, Майкл Джей Фокс і Трейсі Поллан вперто продовжують бути тим самим винятком, який ламає всі жарти про короткі зіркові шлюби. 38 років разом – і жодного натяку на втому одне від одного.

Як повідомляє People, з нагоди річниці Фокс не став вигадувати нічого оригінального – просто виклав спільне фото з дружиною і написав:

"Кожен день – це свято, а річниці ще кращі. Дуже тебе люблю".

Поллан у боргу не залишилась і теж залишила милий коментар:

"З річницею, любий! Дуже тебе люблю!".

Історія кохання Майкла Джей Фокса та Трейсі Поллан



Майкл Джей Фокс з дружиною Трейсі Поллан / Фото Інстаграм Трейсі Поллан



Вони познайомились у 1985 році на знімальному майданчику серіалу "Сімейні узи", де актори грали закохану пару, а в реальному житті чесно зустрічалися з іншими людьми. Іскра проскочила лише через кілька років, на зйомках фільму "Яскраві вогні великого міста". Далі все за підручником справжнього кохання: сім місяців – і освідчення, а вже влітку 1988-го – весілля.

За майже сорок років пара встигла пройти через хворобу Паркінсона у Фокса і виховати чотирьох дітей.



Нагадаємо, що актор вже майже 30 років живе з важким захворюванням, яке впливає на все його життя та зйомки – з хворобою Парконісоном. І всі ці роки Майкла підтримувала його дружина та діти.

Секрет міцних стосунків, за словами Поллан, дуже простий: завжди намагатись говорити та розуміти партнера, а не влаштовувати сварку кожну різку фразу. Актор підтримав дружину.

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