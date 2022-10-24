Зірка "Сватів" та "Папіка" чекає на дитину: фото з вагітним животиком

24 жовтня 2022 , 18:39
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Джерело:

Інстаграм Дарії Рибак

Українська акторка Дарія Рибак, відома за ролями у серіалах "Свати", "100 тисяч хвилин разом" і "Папік", поділилася радісною звісткою. Вона зі своїм таємним коханим чекає на дитину.

В інстаграмі 33-річна зірка повідомила, що стане мамою. Вона опублікувала світле фото з голим животиком. Хто її коханий, зірка не повідомляє. 

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Дарія Рибак, яка знялася в серіалах "Папік" та "Свати" вагітна первістком

У сторіс актриса розповіла, що вже дуже давно хотіла поділитися зі своїми шанувальниками гарною новиною. Вона написала: "У кожного з нас є причина жити. У кожного з нас, кожного дня, є причини прокидатися, посміхатися, дякувати за життя і насолоджуватися цим життям! Моя причина у мене зараз під серцем. Це моє чудо, моє щастя і мій спокій… Ваша – як мінімум, у відображенні дзеркала! Життя триває! Його неможливо зупинити! Не забувайте про це!". 

Моє тихе щастя,
– Дарія підписала фото.


Вагітна Дарія Рибак / Фото з інстаграму зірки 

Підписники не стримали емоцій і в коментарях щиро потішилися за Дарію. Зокрема колегу привітали:

  • Настя Цимбалару,
  • Катерина Тишкевич,
  • Дарія Петрожицька
  • Мішель Андраде.

Як відомо, зараз зірка знаходиться у Валенсії.  

Що відомо про Дарію Рибак

Українська актриса театру та кіно народилася у 1989 році. Вона навчалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого. Дебютувала у 2010 році на сцені Київського академічного театру драми й комедії на лівому березі Дніпра.

За її плечима участь у понад 25 телевізійних проєктах. Зіграла у таких серіалах:

  • "Папік";
  • "Свати";
  • "100 тисяч хвилин разом";
  • "Сувенір з Одеси";
  • "Повернення Мухтара-7";
  • "Таємниці";
  • "Сонячний листопад" та інші.
Автор: Наталія Гулій