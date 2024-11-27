Зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі зіграє у серіалі про російське вторгнення

Американський актор Пол Веслі візьме участь у зйомках серіалу Unspoken – "Невисловлене". Шестисерійний трилер розповідатиме про події війни в Україні.

Пол Веслі, який найбільше відомий за серіалом "Щоденники вампіра", гратиме головну роль у військовому трилері. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deadline.

Цікаво Оголосили дату виходу української романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?"

Серіал Unspoken ("Невисловлене") складатиметься з 6 епізодів. Сценарій створили польський письменник Філіп Сичинський разом з українською режисеркою Жанною Озірною.

Знімання стрічки розпочнуться цієї зими у Східній Європі.

Що буде у центрі сюжету

Герой, якого зобразить на екрані Пол Веслі, – колишній солдат, який працює водієм таксі у Польщі. Йому телефонує дружина з Києва у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чоловік перетинає кордони, намагаючись потрапити додому та вивезти сім'ю у безпечне місце.

В умовах війни мені важливо показати людську сторону конфлікту через історію однієї людини та її сім'ї. Сподіваюся, глядачі переймуться боротьбою героя, і ця історія дасть їм нове розуміння життя, цінностей та сили людського духу,

– поділився Пол Веслі.

Знятий за реальними подіями, серіал розповідатиме не лише про події війни, але й внутрішню боротьбу головного героя.