Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник опублікувала відео зі зруйнованими українськими містами

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник знову підтримала Україну. У себе в інстаграмі вона опублікувала відео "Це Україна", у якому показала зруйновані українські міста.

З першого дня війни Кетрін Винник, яка народилася в Україні, підтримує батьківщину. Нещодавно вона публікувала відео з російськими полоненими, звернення Президента України, радила до перегляду фільм "Зима у вогні".

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Крім цього, акторка оприлюднила ролик зі зруйнованими українськими містами, кадрами жахливої війни та дітей, які постраждали.

Це моя країна. Мої люди. Прямо зараз,

– каже у ролику Винник.