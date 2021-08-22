Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник прилетіла в Київ: реакція Притули та Нікітюк

Голлівудська актриса українського походження Кетрін Винник приїхала до Києва і опублікувала сторіз в інстаграмі, присвячені Дню Державного Прапора, Незалежності України та своїм батьками, які святкують золоте весілля. Як відреагували на візит Кетрін українські зірки – читайте далі.

Кетрін Винник вдало почала кар’єру з комедій, плавно перейшовши в драматичні ролі, закріпивши свій зоряний статус культовим шоу "Вікінги". Завдяки цьому серіалу здобула шалену славу. Сьогодні ж канадсько-американська акторка пишається українським корінням.

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У своєму інстаграмі зірка опублікувала у сторіз декілька фото:

На першому – актриса сфотографувала Державний Прапор України , підписавши My motherland (Моя Батьківщина);

, підписавши My motherland (Моя Батьківщина); На другому – Кетрін стоїть поряд із батьками, які відзначають таку важливу зворушливу дату – 50 років разом у шлюбі;

"Мої українські батьки були трохи суворішими, ніж у багатьох моїх канадських друзів. Вони більше звертали увагу на дисципліну, при цьому ніколи мене не кривдили. Але графік був складним: я повинна була добре вчитися, відвідувати секції не менше 3 – 4 разів на тиждень, вчитися в греко-католицькій недільній школі, а також не пропускати свої обов'язки в українській скаутській організації "Пласт". І я їм за це вдячна", – розповіла актриса виданню Real Style.

На третьому і четвертому – акторка позує перед Софією Київською і зазначає: Ukraine you are beautiful (Україно, ти чудова).



Державний Прапор України в інстаграмі зірки / Скриншот з інстаграм-сторіс Кетрін Винник





Акторка з батьками в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіз Кетрін Винник



Акторка біля Софії Київської / Скриншот з інстаграм-сторіз Кетрін Винник



Акторка біля Софії Київської / Скриншот з інстаграм-сторіз Кетрін Винник

Як відреагували українські зірки: Сергій Притула та Леся Нікітюк

Сергій Притула, звісно, не забарився з відповіддю, адже, як сказав у своєму інстарам-сторіз, він є справжнім фанатом зірки.

О, Боже, я не можу повірити – Кетрін Винник в Києві! Наша королева, наша Лагерта, ми дуже пишаємось тобою! Бажаємо гарного перебування в Україні! Якщо ти хочеш найкращого гіда, – просто подзвони мені, я твій великий фанат!

– жартома звернувся Сергій до зірки.



Сергій Притула звернувся до Кетрін Винник / Скриншот з інстаграм-сторіз української зірки

Леся Нікітюк емоційно відреагувала на візит зірки, адже також поважає Кетрін Винник і обожнює її ролі.

Якщо вона в Києві, то, бляха, я йду її шукати,

– сказала Леся.



Реакція Лесі Нікітюк на приїзд Кетрін Винник в Київ / Скриншот з інстаграм-сторіз української зірки

Що відомо про Кетрін Винник

Батьки, бабусі та дідусі акторки – вихідці з України: з Львівщини та Тернопільщини;

До 8 років дівчина розмовляла тільки українською;

Її справжнє ім’я — Катерина Вінницька;

Батьки Кетрін багато років тому емігрували до Канади, а її дідусь, Володимир Винницький, був січовим стрільцем;

У 20 років зірка єдиноборств потрапила на знімальний майданчик та почала вивчати акторську майстерність у студії Вільяма Еспера в Нью-Йорку.

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