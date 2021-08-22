Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник прилетіла в Київ: реакція Притули та Нікітюк
Джерело:24 канал
Голлівудська актриса українського походження Кетрін Винник приїхала до Києва і опублікувала сторіз в інстаграмі, присвячені Дню Державного Прапора, Незалежності України та своїм батьками, які святкують золоте весілля. Як відреагували на візит Кетрін українські зірки – читайте далі.
Кетрін Винник вдало почала кар’єру з комедій, плавно перейшовши в драматичні ролі, закріпивши свій зоряний статус культовим шоу "Вікінги". Завдяки цьому серіалу здобула шалену славу. Сьогодні ж канадсько-американська акторка пишається українським корінням.
Цікаво "Дівчина Бонда" показала, як їй знімають грим після зйомок "Чорної вдови": відео вражає
У своєму інстаграмі зірка опублікувала у сторіз декілька фото:
- На першому – актриса сфотографувала Державний Прапор України, підписавши My motherland (Моя Батьківщина);
- На другому – Кетрін стоїть поряд із батьками, які відзначають таку важливу зворушливу дату – 50 років разом у шлюбі;
"Мої українські батьки були трохи суворішими, ніж у багатьох моїх канадських друзів. Вони більше звертали увагу на дисципліну, при цьому ніколи мене не кривдили. Але графік був складним: я повинна була добре вчитися, відвідувати секції не менше 3 – 4 разів на тиждень, вчитися в греко-католицькій недільній школі, а також не пропускати свої обов'язки в українській скаутській організації "Пласт". І я їм за це вдячна", – розповіла актриса виданню Real Style.
- На третьому і четвертому – акторка позує перед Софією Київською і зазначає: Ukraine you are beautiful (Україно, ти чудова).
Державний Прапор України в інстаграмі зірки / Скриншот з інстаграм-сторіс Кетрін Винник
Акторка з батьками в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіз Кетрін Винник
Акторка біля Софії Київської / Скриншот з інстаграм-сторіз Кетрін Винник
Акторка біля Софії Київської / Скриншот з інстаграм-сторіз Кетрін Винник
Як відреагували українські зірки: Сергій Притула та Леся Нікітюк
Сергій Притула, звісно, не забарився з відповіддю, адже, як сказав у своєму інстарам-сторіз, він є справжнім фанатом зірки.
О, Боже, я не можу повірити – Кетрін Винник в Києві! Наша королева, наша Лагерта, ми дуже пишаємось тобою! Бажаємо гарного перебування в Україні! Якщо ти хочеш найкращого гіда, – просто подзвони мені, я твій великий фанат!
– жартома звернувся Сергій до зірки.
Сергій Притула звернувся до Кетрін Винник / Скриншот з інстаграм-сторіз української зірки
Леся Нікітюк емоційно відреагувала на візит зірки, адже також поважає Кетрін Винник і обожнює її ролі.
Якщо вона в Києві, то, бляха, я йду її шукати,
– сказала Леся.
Реакція Лесі Нікітюк на приїзд Кетрін Винник в Київ / Скриншот з інстаграм-сторіз української зірки
Що відомо про Кетрін Винник
- Батьки, бабусі та дідусі акторки – вихідці з України: з Львівщини та Тернопільщини;
- До 8 років дівчина розмовляла тільки українською;
- Її справжнє ім’я — Катерина Вінницька;
- Батьки Кетрін багато років тому емігрували до Канади, а її дідусь, Володимир Винницький, був січовим стрільцем;
- У 20 років зірка єдиноборств потрапила на знімальний майданчик та почала вивчати акторську майстерність у студії Вільяма Еспера в Нью-Йорку.
Зроблено в Україні – Українська акторка та пластунка з Голлівуду: дивіться відео
В яких кінострічках знялася зірка
- "Холодні душі";
- "Кілери";
- "Мистецтво крадіжки";
- "Темна вежа";
- "Доктор Хаус";
- "Закон і порядок";
- "Криміналісти: мислити як злочинець";
- "Вікінги" та інші.