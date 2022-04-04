Зірка "Зеленої милі" Гері Сініз відреагував на звернення Філатова допомагати місту Дніпро

Американський актор та режисер Гері Сініз підтримав звернення мера Дніпра Бориса Філатова. Він зголосився стати послом Доброї Волі міста Дніпро.

У відеозверненні актор закликав небайдужих людей у всьому світі жертвувати кошти благодійному фонду "ТАПС-Україна", щоб фінансово допомагати місту Дніпро.

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Гері Сініз зголосився допомагати Дніпру

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до своїх знайомих у всьому світі, щоби ті фінансово допомагали Україні, щоб стали постами Доброї Волі нашої держави.

На такий заклик раніше відгукнувся Роберт Патрік, тепер відеозвернення записав Гері Сініз.

Маю честь підтримувати президента Зеленського та мера Філатова, а також всіх громадян України, які борються за свободу своїх родин,

– зазначив Оскар Гері Сініз.

"Зокрема, організація "ТАПС-Україна" активно бере участь у захисті своєї країни й потребує підтримки військових та їхніх родин. Я закликаю вас переходити на сайт організації taps.org.ua та допомогти", – доповнив він.

Повний текст повідомлення Бориса Філатова у фейсбуці:

"Як я вже обіцяв, продовжую просити про допомогу та моральну підтримку своїх друзів у всьому світі.

Після Роберта Патріка, відеозвернення записав Гері Сініз, лауреат Золотого Глобуса, Еммі та номінант на Оскар.

Знаменитий лейтенант Ден Тейлор із "Форреста Ґампа".

"Аполлон-13", "Зелена миля", "Викуп", "C.S.I.: місце злочину Нью-Йорк".

Усі ролі Гері перерахувати неможливо.

Дякую мій друже. Спасибі!"