Рекомендація від Дедпула й Росомахи: Раян Рейнольдс та Г'ю Джекман назвали свої улюблені фільми
27 липня 2024, 12:45Читать новость на русском
Джерело:CBR
Раян Рейнольдс та Г'ю Джекман зіграли головні ролі у новому фільмі "Дедпул і Росомаха". На тлі прем'єри знамениті актори дають інтерв'ю та розповідають про улюблені стрічки.
Герої фільму Marvel розповіли про свої улюблені фільми. Як Г'ю Джекман, так і Раян Рейнольд є фанатами стрічок класичного Голлівуду.
Цікаво Новинка від Marvel "Дедпул і Росомаха" вийшов у прокат: головне, що треба знати про фільм
Улюблені фільми Г'ю Джекмана
- "Співаючи під дощем" (1952) – мюзикл, що здобув статус одного з найвизначніших фільмів американського кіно;
- "Мисливець на оленів" (1978) – військова драма про трьох друзів, які служили у піхоті упродовж війни у В'єтнамі;
- "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" (1981) – пригодницький фільм Стівена Спілберга, перша частина історії про шукача пригод Індіану Джонса;
- "Галліполі" (1981) – австралійська військова драма про події Першої світової війни.
Улюблені фільми Раяна Рейнольдса
- "Газове світло" (1944) – трилер у стилі нуар, де з'явився психологічний термін "газлайтинг";
- "Вбивство в Гросс-Пойнті" (1997) – кримінальна комедія про найманого вбивцю;
- "Літаком, поїздом, автомобілем" (1987) – американський фільм про сімейну поїздку;
- "Ребекка" (1940) – класичний трилер Альфреда Гічкока, який отримав два Оскари.