Зірки фільму "Щоденник Бріджит Джонс" тоді й зараз: як змінилися актори за 24 роки

Бріджит Джонс повертається на екрани у довгоочікуваній четвертій частині. Минуло вже майже 24 роки з моменту виходу першого фільму, за який головну акторку Рене Зеллвеґер номінували на Оскар.

Поки "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" підкорює великий екран, саме час пригадати, як змінилися зірки оригінального фільму. 24 Канал розповість, де акторський склад зараз і як виглядають головні герої через 24 роки.

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Рене Зеллвеґер – Бріджит Джонс

Головна зірка фільму "Щоденник Бріджит Джонс" завоювала любов шанувальників у 2001 році. Тоді акторка для своєї ролі набрала 10 кілограмів, потім скинула їх, а для другої стрічки знову набирала вагу. Це спричинило проблеми зі здоров'ям.

Рене стала лауреаткою премій BAFTA та Оскар, зіграла у багатьох інших стрічках. Зокрема, вона відома фільмами "Джуді", "Чикаго", "Холодна гора", "Міс Поттер" та іншими.



Зірки "Бріджит Джонс" тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Г'ю Грант – Деніел Клівер

Актор завоював собі звання короля романтичних комедій ще до того, як він отримав роль зухвалого Деніела Клівера. Також він знявся у стрічках "Мій хлопчик", "Реальна любов".

Останніми роками Г'ю Грант намагається відійти від романтичних стрічок та показати себе як універсального актора. Це показують його ролі у фільмах "Джентльмени", "Єретик".



Зірки "Бріджит Джонс" тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Колін Ферт – Марк Дарсі

Через шість років після неймовірної ролі містера Дарсі в адаптації "Гордості й упередження" Колін зіграв задумливого персонажа у "Бріджит Джонс". Він не брав участі у новій, четвертій частині.

Колін Ферт постійно на великому й малому екрані. Це такі проєкти як "Самотній чоловік", "Король говорить!", "Імперія світла".



Зірки "Бріджит Джонс" тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Ширлі Гендресон – Джуд

Шонтландська акторка зіграла найкращу подругу Бріджит. Через рік вона отримала незабутню роль у "Гаррі Поттері", зігравши Плаксиву Мірту. Лауреатка BAFTA зіграла у багатьох інших фільмах і серіалах.



Зірки "Бріджит Джонс" тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Джеймс Калліс – Том

У серії фільмів про Бріджит Джонс Джейм грає її друга та колишню попзірку. Відтоді він з'явився у низці телешоу, а нещодавно в серіалі "Повільні коні".



Зірки "Бріджит Джонс" тоді і зараз / Колаж Кіно 24