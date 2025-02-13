Зірки фільму "Щоденник Бріджит Джонс" тоді й зараз: як змінилися актори за 24 роки
- Через 24 роки після виходу першого фільму "Щоденник Бріджит Джонс", актори сильно змінилися.
- Рене Зеллвеґер, Г'ю Грант, Колін Ферт, Ширлі Гендресон та Джеймс Калліс продовжують свою акторську діяльність у різних кінопроєктах.
- Рене Зеллвеґер отримала премії BAFTA та Оскар, а Г'ю Грант відходить від романтичних комедій, демонструючи універсальність у нових ролях.
Бріджит Джонс повертається на екрани у довгоочікуваній четвертій частині. Минуло вже майже 24 роки з моменту виходу першого фільму, за який головну акторку Рене Зеллвеґер номінували на Оскар.
Поки "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" підкорює великий екран, саме час пригадати, як змінилися зірки оригінального фільму. 24 Канал розповість, де акторський склад зараз і як виглядають головні герої через 24 роки.
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Рене Зеллвеґер – Бріджит Джонс
Головна зірка фільму "Щоденник Бріджит Джонс" завоювала любов шанувальників у 2001 році. Тоді акторка для своєї ролі набрала 10 кілограмів, потім скинула їх, а для другої стрічки знову набирала вагу. Це спричинило проблеми зі здоров'ям.
Рене стала лауреаткою премій BAFTA та Оскар, зіграла у багатьох інших стрічках. Зокрема, вона відома фільмами "Джуді", "Чикаго", "Холодна гора", "Міс Поттер" та іншими.
Зірки "Бріджит Джонс" тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Г'ю Грант – Деніел Клівер
Актор завоював собі звання короля романтичних комедій ще до того, як він отримав роль зухвалого Деніела Клівера. Також він знявся у стрічках "Мій хлопчик", "Реальна любов".
Останніми роками Г'ю Грант намагається відійти від романтичних стрічок та показати себе як універсального актора. Це показують його ролі у фільмах "Джентльмени", "Єретик".
Зірки "Бріджит Джонс" тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Колін Ферт – Марк Дарсі
Через шість років після неймовірної ролі містера Дарсі в адаптації "Гордості й упередження" Колін зіграв задумливого персонажа у "Бріджит Джонс". Він не брав участі у новій, четвертій частині.
Колін Ферт постійно на великому й малому екрані. Це такі проєкти як "Самотній чоловік", "Король говорить!", "Імперія світла".
Зірки "Бріджит Джонс" тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Ширлі Гендресон – Джуд
Шонтландська акторка зіграла найкращу подругу Бріджит. Через рік вона отримала незабутню роль у "Гаррі Поттері", зігравши Плаксиву Мірту. Лауреатка BAFTA зіграла у багатьох інших фільмах і серіалах.
Зірки "Бріджит Джонс" тоді і зараз / Колаж Кіно 24
Джеймс Калліс – Том
У серії фільмів про Бріджит Джонс Джейм грає її друга та колишню попзірку. Відтоді він з'явився у низці телешоу, а нещодавно в серіалі "Повільні коні".