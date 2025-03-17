В один день проснулись популярними: де зараз і як змінились актори культового серіалу "Школа"

У 2018 році на екрани вийшов український серіал "Школа", який швидко завоював серця підлітків по всій країні. Ця стрічка розповідала про життя сучасних школярів, їхні проблеми, дружбу, кохання та боротьбу за місце під сонцем у світі дорослих.

Актори, що зіграли головні ролі, стали справжніми зірками. Їх почали впізнавати на вулицях, а соціальні мережі буквально вибухнули від нових підписників. З того часу минуло чимало років, тому у матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз актори серіалу "Школа" та як змінилось їхнє життя.

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Де зараз актори серіалу "Школа"

Ірина Кудашова

Ірина Кудашова – одна з тих акторок, яка залишилася у кіноіндустрії й після завершення проєкту "Школа". Хоча спочатку Іра планувала стати журналісткою, професія акторки виявилася для неї значно ближчою та цікавішою. Вона знайшла своє покликання на сцені та в кіно, і з того часу активно розвивається в цій сфері.

Зараз Ірина продовжує зніматися в різних проєктах, граючи як у театральних постановках, так і в нових фільмах і серіалах. Однією з найбільших її ролей стала головна роль у фільмі "Смак свободи", який, до речі, вийшов на Netflix і здобув увагу міжнародної аудиторії. Ця роль стала важливим етапом у її кар'єрі, підтвердивши, що вона здатна успішно працювати на великому екрані.

Один з останніх серіалів, в якому Ірина зіграла помітну роль, – це новий детективний серіал "Ключі від правди".

Анна Трінчер

Анна Трінчер, на відміну від Ірини Кудашової, від самого початку навчалась на акторку, проте після завершення роботи в "Школі" вона зробила вибір на користь сцени та музики. Після проєкту вона присвятила себе кар'єрі співачки, і вже встигла здобути популярність у музичній індустрії.

Анна не тільки продовжує розвивати свою кар'єру, а й пережила особисті зміни. Вона вийшла заміж за скандального блогера Волошина, але їхній шлюб не протримався довго, і пара розлучилася. Проте ці події не стали на заваді її розвитку як артистки.

Зараз Трінчер випускає одні з найхітовіших треків в Україні, які регулярно підкорюють топ чарти. Її пісні завжди знаходять відгук у слухачів і займають провідні позиції у музичних рейтингах.

Окрім музичної кар'єри, Анна активно розвиває свій блог, де ділиться з підписниками моментами свого життя та думками. Вона також займається особистим розвитком, працюючи над своєю психологічною та фізичною формою, і стає прикладом для тих, хто прагне до самовдосконалення.

Маша Кондратенко

Маша Кондратенко, подібно до Анни Трінчер, вирішила присвятити своє життя музичній кар'єрі після участі в "Школі". Вона активно розвиває себе як співачка, експериментуючи з різними жанрами та звуками, і її творчість поступово здобуває популярність серед слухачів.

Нещодавно Марія взяла участь у національному відборі на Євробачення, що стало важливим етапом у її кар'єрі. Багато хто прогнозував Маші перемогу завдяки її таланту та харизмі, а також сильному виступу на сцені. Однак, попри великі очікування, вона не здобула перше місце. Це не стало для неї кінцем шляху, а лише стимулом для подальшого розвитку.