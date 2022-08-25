Олег Сенцов розповів, що Філімонова поранили ще раз: "Ми бачилися"

25 серпня 2022 , 20:52
Читать новость на русском

Олег Сенцов розповів про зірок на фронті. Він зізнався, що лідер неформального об’єднання "Гонор" Філімонов був ще раз поранений.

Український режисер та тепер військовий Олег Сенцов розповів про зустрічі з зірками на війні. В інтерв'ю 24 каналу він повідомив, що Сергія Філімонова було вдруге поранено.

Читайте повне інтерв'ю Ця війна почалася з Криму і Кримом закінчиться, – знакове інтерв’ю з Олегом Сенцовим

Зірки на війні та Олег Сенцов

Олег Сенцов розповів, що через друге поранення його побратим та головний герой у кримінальній драмі "Носоріг" отримав струс, але він вже оговтався.

Із Сергієм Філімоновим сьогодні ми бачилися. Він був поранений двічі, але вже в строю. Перший раз його посікло "Градом", а внаслідок другого отримав струс. Одному хлопцю там сильно ногу поранило, – повідомив режисер.


Сенцов і Філімонов / Фото з фейсбуку режисера

Нагадаємо, вперше Сергій Філімонов отримав осколкове поранення на початку липня поблизу Лисичанська. Тоді Сенцов підтримував товариша.

Олег Сенцов періодично зустрічає й інших зіркових колег та співаків. Зокрема, він бачився з Хливнюком, з яким робив фото раніше.

"Ще є інші актори з "Носорога", двох я бачив, навіть більше. Хтось із технічної групи є, десь людей 10 — тих, що брали участь у виробництві фільму. Вони воюють, я їх бачив на власні очі. Декілька разів я зустрічав Хливнюка, Тополю я не бачив, але чув про нього. Я впевнений, що кожен робить те, що може".

Автор: Марія Касій