Олег Сенцов розповів, що Філімонова поранили ще раз: "Ми бачилися"

Олег Сенцов розповів про зірок на фронті. Він зізнався, що лідер неформального об’єднання "Гонор" Філімонов був ще раз поранений.

Український режисер та тепер військовий Олег Сенцов розповів про зустрічі з зірками на війні. В інтерв'ю 24 каналу він повідомив, що Сергія Філімонова було вдруге поранено.

Читайте повне інтерв'ю Ця війна почалася з Криму і Кримом закінчиться, – знакове інтерв’ю з Олегом Сенцовим

Зірки на війні та Олег Сенцов

Олег Сенцов розповів, що через друге поранення його побратим та головний герой у кримінальній драмі "Носоріг" отримав струс, але він вже оговтався.

Із Сергієм Філімоновим сьогодні ми бачилися. Він був поранений двічі, але вже в строю. Перший раз його посікло "Градом", а внаслідок другого отримав струс. Одному хлопцю там сильно ногу поранило, – повідомив режисер.



Сенцов і Філімонов / Фото з фейсбуку режисера

, вперше Сергій Філімонов отримав осколкове поранення на початку липня поблизу Лисичанська. Тоді Сенцов підтримував товариша

Олег Сенцов періодично зустрічає й інших зіркових колег та співаків. Зокрема, він бачився з Хливнюком, з яким робив фото раніше.

"Ще є інші актори з "Носорога", двох я бачив, навіть більше. Хтось із технічної групи є, десь людей 10 — тих, що брали участь у виробництві фільму. Вони воюють, я їх бачив на власні очі. Декілька разів я зустрічав Хливнюка, Тополю я не бачив, але чув про нього. Я впевнений, що кожен робить те, що може".