"Подвійна" сила таланту: зіркові актори-близнюки, що підкорили серця глядачів

Досить часто глядачі бачать на екранах акторські сім'ї. Однак у світовому кінематографі можна зустріти й пари зіркових кіноблизнюків.

Образ "подвійного" таланту та харизми завжди привертають увагу. Читайте в матеріалі Кіно 24, які актори-близнюки зачарували глядачів.

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Мері-Кейт та Ешлі Олсен

Акторки Мері-Кейт та Ешлі Олсен є одними з найвідоміших зіркових близнюків. Вони народилися 13 червня 1986 року у Каліфорнії. Кінодебют дівчат стався, коли їм був заледве рочок. Глядачі пам'ятають Мері-Кейт Олсен і Ешлі Олсен за фільмами "Двоє: я і моя тінь", "Сонячні канікули", "Миттєвості Ньою-Йорка" тощо.



Мері-Кейт та Ешлі Олсен / Фото з відкритих джерел

Ділан та Коул Спраус

Брати Спроус народилися 4 серпня 1992 року в Італії, але вже згодом сім`я повернулася до США та оселилася там.

І Ділан, і Коул пов'язали своє життя з кінематографом. Брати дуже рано розпочали свою кар'єру, спочатку вони знімалися в рекламі, потім – у телевізійних серіалах та фільмах. Так, з 1993 по 1998-й Коул і Ділан ділили між собою роль Патріка Келлі — молодшої дитини в сім`ї харизматичної матері Грейс Келлі з популярного ситкому "Грейс у вогні". А у 1999-му брати дебютували в хітовій комедії Адама Сендлера "Великий тато" у ролі чарівного хлопчика Джуліана. Згодом брати почали працювати і окремо, але від цього потенціал акторів аж ніяк не був втрачений.



Ділан та Коул Спраус / Фото з інстаграму Ділана Спроуса

Джеймс та Олівер Фелпси

Джеймс та Олівер Фелпс – британські актори, що народилися 25 лютого 1986 року в Бірмінгемі. Велику популярність та шалену любов глядачів вони отримали завдяки участі в серії фільмів про Гаррі Поттера.

Там хлопці зіграли старших братів-близнюків Рона Візлі — Джорджа і Фреда. У 2013 році вони разом з'явилися в сучасній екранізації п'єси "Гамлет", зігравши придворних Гильденстерна і Розенкранца. Цікаво, що для багатьох було сюрпризом та певною несподіванкою, що справжня зовнішність цих акторів трохи інша. Річ у тім, що насправді у братів волосся не руде, як глядачі звикли бачити у фільмах, а каштанове.



Джеймс та Олівер Фелпси / Скриншот з фільму

Тиждень підходить до кінця, а це означає, що незабаром вихідні. Ідеальним варіантом для того, аби гарно провести вечір, буде перегляд кіно із цим зірковими кіноблизнюками.