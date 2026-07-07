Зірку серіалу "Друзі" вперше за довгий час помітили на прогулянці з дорослою донькою

Метт Леблан нечасто тішить шанувальників публічними появами. Та цього разу актор зробив виняток і вийшов на прогулянку разом із 22-річною донькою Маріною.

За інформацією dailymail, зірка серіалу "Друзі" майже не говорить про особисте життя, раніше він неодноразово зізнавався, що донька для нього – найбільша гордість.

Що відомо про доньку Метта Леблана



Метт Леблан з донькою Маріною на прогулянці / Фото WCP, 4cnrs/BACKGRID



Після народження доньки Голлівуд для Леблана відійшов на другий план. Коли у Маріни виявили неврологічне захворювання, актор без вагань поставив кар'єру на паузу, обравши роль тата замість нових ролей у кіно.

На щастя, з роками її стан значно покращився. Маріна захопилася музикою, а сам актор не раз хвалив її вокальні здібності. Щоправда, виконати одне бажання доньки він так і не зміг. На день народження вона попросила запросити Ріанну, на що Леблан із властивим йому гумором відповів: "Звісно, зараз цим займусь". Здається, почуття гумору Джої Тріббіані він не втратив навіть поза кадром.

Також не пропустіть фільми, в яких зіграла інша зірка серіалу Друзі - Меттю Перрі.