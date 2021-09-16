Злата Огнєвіч записала пісню для костюмованої драми "Кава з кардамоном"

Українська артистка та зірка проєкту "Холостячка 2" Злата Огнєвіч створила хіт для української стрічки "Кава з кардамоном", який вийде на екрани вже 17 вересня. Окрім пісні, артистка записала тематичний кліп.

Серіал про заборонене кохання молодої українки та польського шляхтича "Кава з кардамоном", знятий за мотивами роману письменниці Наталії Гурницької, обіцяє вразити усіх глядачів. Вже у п'ятницю, 17 вересня, фільми вийде на телеканалі "СТБ". Що цікаво, у цей же день відбудеться прем'єра шоу "Холостячка", головною зіркою якого стала Злата Огнєвіч. Саме поміж зйомками шоу Злата Огнєвіч і записувала саундтрек до фільму.

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Автором музики та слів саундтрека "Щоб там не став" став Роман Черенов. У майбутньому відеокліпі артистка виконувала пісню біля рояля, прикрашеного безліччю квітів та свічок. Огнєвіч приміряла два образи – витончену сукню молочного кольору з шовку та затишне вбрання із кардигану та спідниці. Зірка вже поділилась враженнями від фільму.

"Коли я побачила кадри чорнового монтажу серіалу "Кава з кардамоном", я була в цілковитому захваті! Неймовірно красива картинка, романтика, любов, драма, нестримні почуття і безліч емоцій в одній сцені. У головній героїні – Ганні - є те, що мені відгукнулося - вона не боїться робити вибір серцем. І, звичайно ж, відразу захотілося стати частиною цієї сміливої ​​історії, – написала Злата, опублікувавши фото за кадром та з головною акторкою Оленою Лавренюк.

Зйомки кліпу Злати Огнєвіч для серіалу "Кава з кардамоном" / Фото з інстаграму співачки

Сюжет серіалу "Кава з кардамоном"

Події стрічки відбуваються у XIX столітті – у 1848-1849 роках. На тлі революції, яку назвали "Весною народів", розгортається романтична, але заборонена історія кохання. Дівчина Ганна закохується в одруженого польського шляхтича Адама. Згодом чоловік починає відчувати ті ж почуття, що й юна дівчина, але він розуміє, що між ними надто велика класова прірва. Аби уникнути осудів, їм доведеться йти проти своєї волі.

У стрічці зіграли:

Олена Лавренюк

Павел Делонг

Тарас Цимбалюк

Віталій Ажнов

Анастасія Остреїнова

Олена Лазович

"Кава з кардамоном" 2021: дивіться тизер онлайн