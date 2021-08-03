Єлизавета ІІ у ролі боса мафії та булінг 8-річного принца Джорджа, – ЗМІ про серіал "Принц"

Прем'єра серіалу "Принц" про життя королівської родини від HBO Max та творців "Гріффінів" відбулась 29 липня 2021 року. У ЗМІ та соцмережах розгорілось обурення серед глядачів – детальніше на Кіно 24.

Після того, як відбулась прем'єра 12-ти серійного сатиричного шоу від HBO Max про життя королівської родини, в мережі почали з'являтись негативні та подекуди розлючені коментарі стосовно сюжету. Свої думки висловили як американський The Washington Post, так і новинний ресурс Insider.

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Думка ЗМІ про сатиричне шоу – булінг 8-річного принца Джорджа

Правду кажучи, статтю американської газети The Washington Post можна розібрати на одні цитати, адже автори статті дуже гостро відзначили всі "слабкі" сторони мультсеріалу. І якщо проєкт можна було б звинувачувати у гіперболізації взаємин королівської сім'ї, то у газеті ми можемо прочитати усі звинувачення, які могли б висловити британці, але аж ніяк не американська газета.

Зокрема The Washington Post описали зображену королівську родину, як збіговисько егоїстичних людей, які постійно п'ють чай та виховують своїх маленьких дітей, розбещеними та жорстокими тиранами. На думку авторів газети, така позиція авторів серіалу є неприпустимою, адже вона викривляє реальну дійсність.

За словами газети, критики кажуть, що найбільш різким зображенням у серіалі є 8-річний принц Джордж, старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської. Юний принц, який займає третє місце в черзі на престол, представлений як дитина, яка турбується про свою надлишкову вагу і відчуває неприязнь до своїх братів і сестер. Щобільше, автори статті також розкритикували зображення Кейт Міддлтон, яка кожного епізоду не випускає з рук келих вином, що може свідчити про звинувачення в алкоголізмі.

Додамо, що в серіалі зображений переїзд з королівського палацу родини принца Гаррі та Меган Маркл. Звісно, що пару в серіалі показали також з надмірною сатирою: Меган – зневірена актриса в пошуках нової роботи, а принц Гаррі не вміє купувати молоко та користуватись холодильником.

Журналісти Insider розкритикували серіал за те, що в об'єктив висміювання потрапив навіть покійний принц Філіп, смерть якого у квітні стурбувала увесь світ.

Королева постійно влаштовує істерики через тістечка, Камілла – німа, принц Чарльз відчайдушно потребує любові своєї матері, а принц Філіп – незграбний старий, який не може пережувати їжу,

– написали в Insider.

Ситуацію з серіалом прокоментували навіть у Disney Studios, стверджують у SkyNews. Творці Disney переконані, що одна справа для кінематографістів – це вміло подавати правду, прикрашаючи її, в таких шоу, як серіал від Netflix "Корона", але жартувати над дитиною – їм здається жорстоким і несправедливим вчинком.

Як відреагували користувачі соцмереж

Під офіційним трейлером серіалу "принц" на каналі HBO Max можна зустріти різні коментарі, але переважна більшість з них це те ж обурення булінгом принца Джорджа та порівняння екранного маленького героя з персонажем "Гріффінів".

Користувач RM відкоментував відео так: "Знущання з дитини, у якого не було вибору, в якій сім'ї народитися. Знущайтеся з дорослих членів королівської сім'ї, скільки хочете, але тримайте дітей якомога далі від уваги та, звичайно, від ваших знущань".

Користувач Czar Yobero написав, що принц Джордж схожий на Стьюї Гріффіна, який отримав власне шоу.

Найбільше користувацької підтримки в коментарях під відео отримала думка користувача Olympic-grade lurker, який написав: "Уявіть, що вам 8 років, і дорослі люди заробляють гроші, жорстоко жартуючи над вами, щоб це побачили всі ваші однокласники".

Ситуацію прокоментували автори проєкту

У SkyNews запевнили, що сам автор серіалу "Принц", він же голос, який озвучує принца Джорджа Кембриджського, Гері Джанетті захищав шоу і сказав, що його метою було зробити шоу "супер смішним", і сподівався, що люди побачать, що "все задумано з любов'ю".

"Принц" 2021: дивіться трейлер серіалу