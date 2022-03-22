У своєму інстаграмі зірка повідомила, що кошти від продажу квитків та інші додаткові гроші, які зберуть сьогодні ввечері, передадуть Комітету з надзвичайних ситуацій, який займається постраждалими від гуманітарних катастроф.

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Крім цього, Мейсі Вільямс запросила всіх небайдужих підписників відвідати захід, який спеціально створили на знак солідарності з Україною. Зірка також залишила посилання, за яким можна придбати квитки, і дописала хештег "Слава Україні".

Варто зазначити, що у концерті візьмуть участь різні світові та українські знаменитості. Зокрема, говоримо про акторів Бена Вішоу, Джонатана Прайса, Джульєт Стівенсон, музикантку з України Дінару Клінтон, письменника Сергія Жадана тощо. На заході зіграє Лондонський сучасний оркестр (LCO), який заснували у 2008 році Г'ю Брант та Роберт Еймс.

Постери концерту у Лондоні / Фото з інстаграму Мейсі Вільямс