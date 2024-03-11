Найганебніша премія Голлівуду оголосила переможців: хто отримав "Золоту малину" 2024 року

Традиційно перед Оскаром стали відомі лауреати антипремії "Золота малина", яка визначає найгірші фільми та кіномитців з сумнівними досягненнями. Найгіршою акторкою одразу у двох номінаціях стала Меган Фокс.

Голлівудська акторка, яка нещодавно осоромилася висловлюваннями про українок, стала найгіршою акторкою та найгіршою акторкою другого плану. Хто ж отримав відзнаки за "Найгірший фільм", "Найгіршого актора" та інші – розповідаємо далі на Кіно 24.

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Меган Фокс перевершив лише фільм "Вінні-Пух: Кров і мед", який отримав відзнаки одразу у п'яти номінаціях. За сюжетом, хлопчик Крістофер Робін знайомиться з антропоморфними мешканцями лісу – Вінні-Пухом, П'ятачком, віслюком Іа, Кроликом та Філіном. Згодом Крістофер їде в коледж, а тварини вперше за час їхньої дружби починають добувати їжу самі й божеволіють.

"Вінні-Пух: Кров і мед": дивіться онлайн трейлер фільму

Переможці "Золотої малини" 2024 року