Найганебніша премія Голлівуду оголосила переможців: хто отримав "Золоту малину" 2024 року
Джерело:CNN
Традиційно перед Оскаром стали відомі лауреати антипремії "Золота малина", яка визначає найгірші фільми та кіномитців з сумнівними досягненнями. Найгіршою акторкою одразу у двох номінаціях стала Меган Фокс.
Голлівудська акторка, яка нещодавно осоромилася висловлюваннями про українок, стала найгіршою акторкою та найгіршою акторкою другого плану. Хто ж отримав відзнаки за "Найгірший фільм", "Найгіршого актора" та інші – розповідаємо далі на Кіно 24.
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Меган Фокс перевершив лише фільм "Вінні-Пух: Кров і мед", який отримав відзнаки одразу у п'яти номінаціях. За сюжетом, хлопчик Крістофер Робін знайомиться з антропоморфними мешканцями лісу – Вінні-Пухом, П'ятачком, віслюком Іа, Кроликом та Філіном. Згодом Крістофер їде в коледж, а тварини вперше за час їхньої дружби починають добувати їжу самі й божеволіють.
"Вінні-Пух: Кров і мед": дивіться онлайн трейлер фільму
Переможці "Золотої малини" 2024 року
- Найгірший фільм – "Вінні-Пух: Кров і мед"
- Найгірший режисер – Ріс Фрейк-Вотерфілд ("Вінні-Пух: Кров і мед")
- Найгірший актор – Джон Войт ("Невідкладна допомога")
- Найгірша акторка – Меган Фокс ("Джонні і Клайд")
- Найгірший актор другого плану – Сильвестр Сталлоне ("Нестримні 4")
- Найгірша акторка другого плану – Меган Фокс ("Нестримні 4")
- Найгірший сценарій – "Вінні-Пух: Кров і мед"
- Найгірший ремейк, сиквел або ріп-офф – "Вінні-Пух: Кров і мед"
- Найгірше екранне комбо – Вінні-Пух і П'ятачок ("Вінні-Пух: Кров і мед")
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