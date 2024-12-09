Оголосили номінантів на "Золотий глобус 2025": серед претендентів є відомий російський актор
5 січня 2025 року в Лос-Анджелесі пройде "Золотий глобус". Водночас номінантів на кінопремію оголосили за місяць до церемонії нагородження – 9 грудня.
Що цікаво, у цей список увійшов фільм американського режисера Шона Бейкера "Анора" – драматична історія про кохання стриптизерки та сина російського олігарха. Серед номінантів також опинився російський актор Юрій Борисов, відомий своєю роллю у пропагандистському фільмі "Калашников". Росіянин претендує на нагороду в категорії "Найкращий актор другого плану" в номінації мюзикл або комедія, пише 24 Канал.
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Номінанти на Золотий глобус 2025
Найкращий драматичний фільм
- "Бруталіст"
- "Повна невідомість"
- "Конклав"
- "Дюна: Частина 2"
- "Нікелеві хлопчики"
- "5 вересня"
Найкращий фільм (мюзикл або комедія)
- "Анора"
- "Суперники"
- "Емілія Перес"
- "Справжній біль"
- "Субстанція"
- "Wicked: Чародійка"
Найкращий фільм іноземною мовою
- "Все, що ми уявляємо як світло"
- "Емілія Перес"
- "Дівчина з голкою"
- I'm Still Here
- "Насіння священного інжиру"
- "Вермільйо"
Найкращий анімаційний фільм
- "Потік. Останній кіт на Землі"
- "Думками навиворіт 2"
- Memoir of a Snail
- "Ваяна 2"
- "Воллес і Ґроміт: Перната відплата"
- "Дикий робот"
Найкращий телесеріал (драма)
- "День Шакала"
- "Дипломатка"
- "Містер і місис Сміт"
- "Шьоґун"
- "Повільні коні"
- "Гра в кальмара"
Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл)
- "Початкова школа "Ебботт""
- "Ведмідь"
- "Джентльмени"
- "Хитрощі"
- "Ніхто цього не хоче"
- "Убивства в одній будівлі"
Найкращий актор у драматичному фільмі
- Едріан Броуді – "Бруталіст"
- Тімоті Шаламе – "Повна невідомість"
- Денієл Крейґ – "Квір"
- Колман Домінго – "Сінг Сінг"
- Ральф Файнс – "Конклав"
- Себастьян Стен – "Учень"
Найкраща акторка у драматичному фільмі
- Памела Андерсон – The Last Showgirl
- Анджеліна Джолі – "Марія"
- Ніколь Кідман – "Хороша погана дівчинка"
- Тільда Свінтон – The Room Next Door
- Фернанда Торрес – I'm Still Here
- Кейт Вінслет – "Лі"
Найкраща акторка у мюзиклі або комедії
- Емі Адамс – Nightbitch
- Синтія Еріво – "Wicked: Чародійка"
- Карла Софія Гаскон – "Емілія Перес"
- Майкі Медісон – "Анора"
- Демі Мур – "Субстанція"
- Зендея – "Суперники"
Найкращий актор у мюзиклі або комедії
- Джессі Айзенберг – "Справжній біль"
- Г’ю Ґрант – "Єретик"
- Гебріел Лабелль – "Суботній вечір"
- Джессі Племонс – "Види милосердя"
- Ґлен Пауелл – "Найманий убивця"
- Себастьян Стен – "Інший чоловік"
Повний список номінацій дивіться на сайті.
Зауважимо, Ніккі Глейзер, американська актриса, подкастерка і телеведуча, була оголошена ведучою "Золотого глобусу 2025".