Оголосили номінантів на "Золотий глобус 2025": серед претендентів є відомий російський актор

9 грудня 2024, 18:43
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Автор: Софія Хомишин

5 січня 2025 року в Лос-Анджелесі пройде "Золотий глобус". Водночас номінантів на кінопремію оголосили за місяць до церемонії нагородження – 9 грудня.

Що цікаво, у цей список увійшов фільм американського режисера Шона Бейкера "Анора" – драматична історія про кохання стриптизерки та сина російського олігарха. Серед номінантів також опинився російський актор Юрій Борисов, відомий своєю роллю у пропагандистському фільмі "Калашников". Росіянин претендує на нагороду в категорії "Найкращий актор другого плану" в номінації мюзикл або комедія, пише 24 Канал. 

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Номінанти на Золотий глобус 2025

Найкращий драматичний фільм

  • "Бруталіст"
  • "Повна невідомість"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Частина 2"
  • "Нікелеві хлопчики"
  • "5 вересня"

Найкращий фільм (мюзикл або комедія)

  • "Анора"
  • "Суперники"
  • "Емілія Перес"
  • "Справжній біль"
  • "Субстанція"
  • "Wicked: Чародійка"

Найкращий фільм іноземною мовою

  • "Все, що ми уявляємо як світло"
  • "Емілія Перес"
  • "Дівчина з голкою"
  • I'm Still Here
  • "Насіння священного інжиру"
  • "Вермільйо"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Потік. Останній кіт на Землі"
  • "Думками навиворіт 2"
  • Memoir of a Snail
  • "Ваяна 2"
  • "Воллес і Ґроміт: Перната відплата"
  • "Дикий робот"

Найкращий телесеріал (драма)

  • "День Шакала"
  • "Дипломатка"
  • "Містер і місис Сміт"
  • "Шьоґун"
  • "Повільні коні"
  • "Гра в кальмара"

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл)

  • "Початкова школа "Ебботт""
  • "Ведмідь"
  • "Джентльмени"
  • "Хитрощі"
  • "Ніхто цього не хоче"
  • "Убивства в одній будівлі"

Найкращий актор у драматичному фільмі

  • Едріан Броуді – "Бруталіст"
  • Тімоті Шаламе – "Повна невідомість"
  • Денієл Крейґ – "Квір"
  • Колман Домінго – "Сінг Сінг"
  • Ральф Файнс – "Конклав"
  • Себастьян Стен – "Учень"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

  • Памела Андерсон – The Last Showgirl
  • Анджеліна Джолі – "Марія"
  • Ніколь Кідман – "Хороша погана дівчинка"
  • Тільда Свінтон – The Room Next Door
  • Фернанда Торрес – I'm Still Here
  • Кейт Вінслет – "Лі"

Найкраща акторка у мюзиклі або комедії

  • Емі Адамс – Nightbitch
  • Синтія Еріво – "Wicked: Чародійка"
  • Карла Софія Гаскон – "Емілія Перес"
  • Майкі Медісон – "Анора"
  • Демі Мур – "Субстанція"
  • Зендея – "Суперники"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії

  • Джессі Айзенберг – "Справжній біль"
  • Г’ю Ґрант – "Єретик"
  • Гебріел Лабелль – "Суботній вечір"
  • Джессі Племонс – "Види милосердя"
  • Ґлен Пауелл – "Найманий убивця"
  • Себастьян Стен – "Інший чоловік"

Повний список номінацій дивіться на сайті. 

Зауважимо, Ніккі Глейзер, американська актриса, подкастерка і телеведуча, була оголошена ведучою "Золотого глобусу 2025".