Оголосили номінантів на "Золотий глобус 2025": серед претендентів є відомий російський актор

5 січня 2025 року в Лос-Анджелесі пройде "Золотий глобус". Водночас номінантів на кінопремію оголосили за місяць до церемонії нагородження – 9 грудня.

Що цікаво, у цей список увійшов фільм американського режисера Шона Бейкера "Анора" – драматична історія про кохання стриптизерки та сина російського олігарха. Серед номінантів також опинився російський актор Юрій Борисов, відомий своєю роллю у пропагандистському фільмі "Калашников". Росіянин претендує на нагороду в категорії "Найкращий актор другого плану" в номінації мюзикл або комедія, пише 24 Канал.

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Номінанти на Золотий глобус 2025

Найкращий драматичний фільм

"Бруталіст"

"Повна невідомість"

"Конклав"

"Дюна: Частина 2"

"Нікелеві хлопчики"

"5 вересня"

Найкращий фільм (мюзикл або комедія)

"Анора"

"Суперники"

"Емілія Перес"

"Справжній біль"

"Субстанція"

"Wicked: Чародійка"

Найкращий фільм іноземною мовою

"Все, що ми уявляємо як світло"

"Емілія Перес"

"Дівчина з голкою"

I'm Still Here

"Насіння священного інжиру"

"Вермільйо"

Найкращий анімаційний фільм

"Потік. Останній кіт на Землі"

"Думками навиворіт 2"

Memoir of a Snail

"Ваяна 2"

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата"

"Дикий робот"

Найкращий телесеріал (драма)

"День Шакала"

"Дипломатка"

"Містер і місис Сміт"

"Шьоґун"

"Повільні коні"

"Гра в кальмара"

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл)

"Початкова школа "Ебботт""

"Ведмідь"

"Джентльмени"

"Хитрощі"

"Ніхто цього не хоче"

"Убивства в одній будівлі"

Найкращий актор у драматичному фільмі

Едріан Броуді – "Бруталіст"

Тімоті Шаламе – "Повна невідомість"

Денієл Крейґ – "Квір"

Колман Домінго – "Сінг Сінг"

Ральф Файнс – "Конклав"

Себастьян Стен – "Учень"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

Памела Андерсон – The Last Showgirl

Анджеліна Джолі – "Марія"

Ніколь Кідман – "Хороша погана дівчинка"

Тільда Свінтон – The Room Next Door

Фернанда Торрес – I'm Still Here

Кейт Вінслет – "Лі"

Найкраща акторка у мюзиклі або комедії

Емі Адамс – Nightbitch

Синтія Еріво – "Wicked: Чародійка"

Карла Софія Гаскон – "Емілія Перес"

Майкі Медісон – "Анора"

Демі Мур – "Субстанція"

Зендея – "Суперники"

Найкращий актор у мюзиклі або комедії

Джессі Айзенберг – "Справжній біль"

Г’ю Ґрант – "Єретик"

Гебріел Лабелль – "Суботній вечір"

Джессі Племонс – "Види милосердя"

Ґлен Пауелл – "Найманий убивця"

Себастьян Стен – "Інший чоловік"

Повний список номінацій дивіться на сайті.

Зауважимо, Ніккі Глейзер, американська актриса, подкастерка і телеведуча, була оголошена ведучою "Золотого глобусу 2025".