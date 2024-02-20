Не лише "Зона інтересу": 5 фільмів і серіалів з Крістіаном Фріделем для вечірнього перегляду

22 лютого в кінотеатрах України вийде історична драма "Зона інтересу", яка цього року претендує на Оскар одразу в п'яти номінаціях. Вона розповідає про Голокост, не показуючи жахи війни чи геноциду.

Натомість у центрі уваги звичайна німецька родина – така, що прагне затишку та спокійного, розміреного життя. Голова цієї сім'ї сумлінно працює задля добробуту близьких, і його не мучать ні сумніви, ні докори сумління навіть попри те, що його робота – це управління концтабором.

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У фільмі зіграла німкеня Сандра Гюллер, яка протягом останнього року перетворилася зі знаної європейської акторки на зірку світового масштабу. Зокрема, її називають "темною конячкою" теперішніх оскарівських перегонах: вона претендує на нагороду за Найкращу головну жіночу роль – за гру в "Анатомії падіння".

Але все ж на чолі акторського складу "Зони інтересу" стоїть саме німецький актор Крістіан Фрідель. І очевидно, що ця робота відкриє для нього нові горизонти: якщо досі він знімався здебільшого в німецькому або німецькомовному кіно, то вже тепер стало відомо про щонайменше один майбутній проєкт ширшого масштабу.

"Зона інтересу": дивіться онлайн трейлер фільму

Спеціально до української прем'єри стрічки "Зона інтересу" Кіно 24 підготувало добірку знакових фільмів і серіалів у кар'єрі виконавця головної ролі. Розповідаємо про попередні здобутки та творчі плани Крістіана Фріделя в цьому матеріалі.

"Біла стрічка", 2009

Крістіан Фрідель дебютував у кіно у 2009 році, коли грав у п'єсах різних німецьких театрів. Це була картина одного з найвідоміших австрійських режисерів Міхаеля Ганеке ("Піаністка", "Гепі-енд"). "Біла стрічка" – це чорно-біла притча, яка здобула "Золоту пальмову гілку" – головну нагороду Канн, "Золотий глобус" за "Найкращий фільм іноземною мовою", а також 2 номінації на Оскар: у категоріях "Найкращий фільм іноземною мовою" та "Найкраща операторська робота".

Події фільму розгортаються напередодні Першої світової війни. Фрідель зіграв шкільного вчителя, який намагається з'ясувати, хто стоїть за хвилею насильства, що прокотилася їхнім щасливим селом. Раптом підозра падає на учасників місцевого церковного хору – дітей, які носять на собі білі стрічки як символ чистоти й невинності.

"Біла стрічка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Підірвати Гітлера", 2015

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Це стрічка Олівера Гіршбіґеля, передовсім знаного за оскарівським номінантом "Бункер" про останні дні життя Адольфа Гітлера в його берлінському сховку напередодні завершення Другої світової війни. "Підірвати Гітлер" ж розповідає про події на початку цієї війни – замах на фюрера в листопаді 1939 року.

У Фріделя знову головна роль – він утілив тесляра Ґеорґа Ельзера. Саме ця людина була організатором і виконавцем замаху. Це була спроба підірвати Гітлера в мюнхенському пивному залі Бюргербройкелері 8 листопада 1939 року під час виступу фюрера з нагоди річниці Пивного путчу. Той акт закінчився невдачею: зібраний Ельзером вибуховий пристрій спрацював, але Гітлер уражень не зазнав, адже покинув залу раніше. Усього 13 хвилин не вистачило герою, щоб змінити хід історії.

"Підірвати Гітлера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Парфум", 2018

Дуже вільна серіальна адаптація знаменитого роману Патріка Зюскінда та фільму "Парфумер: історія одного вбивці" режисера Тома Тиквера. На відміну від першоджерел, події сюжету розгортаються в наші дні та в Німеччині, а не у Франції.

У серіалі йдеться про групу друзів (одного з яких і виконує Фрідель), що свого часу експериментували з запахами у спробах знайти ідеальний аромат, здатний підкорювати людей. Через багато років після припинення їхньої діяльності та навіть спілкування, стається загадкове вбивство дівчини, яка входила до цієї компанії. Власне, подальші події – це розслідування низки пов'язаних із цим злочином справ.

"Парфум": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вавилон-Берлін", 2017 – дотепер

Події серіалу Тома Тиквера, заснованого на серії книг Фолькера Кучера, – це детективна історія, яка розгортається в Берліні часів Веймарської республіки. Сюжет розпочинається з прибуття до німецької столиці комісара поліції Ґереона Рата. Він має завадити оприлюдненню компромату на одного з політиків, а водночас розслідує низку пов'язаних справ, за якими стоять значно впливовіші люди, ніж це здавалося на перший погляд.

Тут роль Фріделя порівняно невелика – він грає поліцейського фотографа. Проте його персонаж розкривається з кожним сезоном, і швидко стає одним із тих, кому співпереживаєш найбільше.

"Вавилон-Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Білий лотос", 3 сезон, 2025

Не так давно відшумів скандал навколо популярного серіалу від HBO, коли в касті третього сезону з'явився сербський актор Мілош Бікович, що має відверті пропутінські погляди. Обуреним українцям вдалося вчасно звернути увагу творців шоу на цю проблему, і невдовзі з'явилася новина, що Біковича таки позбавили ролі за його позицію.

А серед тих, хто таки долучився до продовження історії про ідилічний курорт, де розкриваються темні сторони відпочивальників та персоналу готелю, був і Крістіан Фрідель. Деталі сюжету поки не розголошуються, але відомо, що чоловік опинився в основному акторському складі – в колі головних героїв.

Цікаво, що новина про появу актора у продовженні популярного серіалу з'явилася саме на хвилі успіху останнього фільму актора – "Зони інтересу": після вдалих фестивальної історії, попереднього прокату стрічки у США та в розпал зимового сезону нагород, який на той момент приніс фільмові номінації на Оскар, "Золотий глобус" і BAFTA. Така увага до його постаті вчасна й доречна, зважаючи на компліменти його акторській роботі в рецензіях низки авторитетних ЗМІ, зокрема The Guardian і Los Angeles Times.