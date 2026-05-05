5 цікавих фактів про культову франшизу "Зоряні війни", які ви могли не знати
- Джордж Лукас отримав негативні відгуки на ранню версію "Зоряних воєн", але Стівен Спілберг передбачив її успіх.
- У 1977 році лише 40 кінотеатрів погодилися показувати "Зоряні війни", і компанія 20th Century-Fox погрожувала позбавити права на показ іншої стрічки.
4 травня відзначається День "Зоряних воєн". Це свято всіх шанувальників культової франшизи, яку створив американський кінорежисер і сценарист Джордж Лукас.
"Зоряні війни" вже багато років залишаються улюбленою франшизою багатьох глядачів. 24 Канал зібрав кілька цікавих фактів про неї, які ви могли не знати.
Не пропустіть Не зможете стримати сліз: критики назвали найсумніший фільм усіх часів
Цікаві факти про "Зоряні війни", які ви могли не знати
- "Найгірший фільм усіх часів"
Перед прем'єрою Джордж Лукас показав ранню версію "Зоряних воєн" своїм друзям-кінематографістам. Так, режисер отримав переважно негативні відгуки. Наприклад, Браян Де Пальма назвав стрічку "найгіршим фільмом усіх часів". Тільки Стівен Спілберг передбачив, що вона здобуде успіх, передає My Virgin Media.
Цікаво, що й сам Лукас був упевнений, що "Зоряні війни" проваляться у прокаті. Режисер навіть не відвідав прем'єру фільму, а відправився у відпустку, під час якої разом зі Спілбергом вигадав персонажа Індіана Джонса.
- Кінотеатри не хотіли показувати "Зоряні війни"
У 1977 році мережі кінотеатрів не хотіли показувати "Зоряні війни". Лише 40 кінотеатрів по всіх Америці погодилися на це. Щоб фільм таки з'явився на екранах, компанія 20th Century-Fox навіть погрожувала кінотеатрам позбавити їх прав на показ іншої стрічки – "По той бік півночі".
- Персонаж Чубакка натхненний псом Джорджа Лукаса
Чубакка – один із персонажів кіносаги "Зоряні війни", мандрівник з племені вукі. Його прообразом став пес Джорджа Лукаса, породи аляскинський маламут.
- Як Семюел Л. Джексон отримав роль у "Зоряних війнах"?
Як пише People, Семюел Л. Джексон отримав роль Мейса Вінду, розповідаючи про франшизу на ток-шок TFI Friday у 1996 році. Актор чітко дав зрозуміти, що хоче взяти участь у зйомках.
- Марка Гемілла вкусила змія під час зйомок
Марка Гемілла, який зіграв Люка Скайвокера, вкусила змія під час зйомок фільму "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь". "Це був невеликий любовний укус", – жартував пізніше актор.
Які ще культові франшизи варто подивитися?
"Гаррі Поттер" – історія про хлопчика, який вижив. Він починає навчатися у школі Гоґвортс, де знайомиться з Роном Візлі та Герміоною Ґрейнджер. У кожному фільмі друзі зіштовхуються з різними небезпеками, зокрема з Лордом Волдемортом.
"Володар перснів" – трилогія, створена за романами британського письменника Дж. Р. Р. Толкіна. Режисером усіх трьох фільмів став Пітер Джексон.
"Аватар" – культова франшиза від режисера Джеймса Камерона. У 2025 році вийшов третій фільм, а четвертий очікується у 2029.