"Звільніть Віллі" повертається: Warner Brothers перезапустить культовий фільм 90-х

Схоже, Голлівуд вирішив остаточно довести: якщо фільм із 90-х викликає ностальгію, його обов'язково потрібно перезапустити.

Як повідомляє variety, Warner Bros. розробляє перезапуск сімейної пригодницької стрічки "Звільніть Віллі" – за продюсування AGBO братів Ентоні та Джо Руссо, тих самих, що подарували світу половину "Месників".

Чому саме зараз



Фільм "Звільніть Віллі" / Фото imdb



Оригінальний фільм 1993 року про хлопчика-сироту та полонену косатку зібрав 153,7 мільйона доларів у прокаті при бюджеті всього 20 мільйонів – цифри, від яких і зараз у студій тепліє на душі. До слова, саундтрек Майкла Джексона "Will You Be There" теж свого часу увірвався в топ-10 Billboard і отримав платину, тож у Warner Bros. явно є на що орієнтуватись.

Франшиза свого часу розрослася на кілька сиквелів, мультсеріал і навіть відео-продовження, а сам фільм заодно розвінчав міфи про косаток і надихнув справжній рух проти утримання цих тварин у неволі. Тепер, вочевидь, настав час зробити те саме, але з бюджетом побільше.

Хто в команді

За перо взялися Мері-Маргарет Кунце ("Icebreaker") та Джейд Хейлі Бартлетт ("Miller's Girl"), які працюють у творчому тандемі під брендом Biscuit Belly Productions. Обидві мають досвід із Netflix та Marvel Television.

Продюсерську команду очолять Анджела Руссо-Отстот, Майкл Діско та Кессі Уайтінг, а серед виконавчих продюсерів — самі брати Руссо і Лорен Шулер Доннер, яка супроводжує франшизу ще з часів оригіналу. Студію на проєкті курують Джессі Ерман і Кейт Адамс.

Деталей про сюжет та дати виходу стрічки поки що немає.

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