"Барбі" серед лідерів: оголошені претенденти на Золотий глобус 2024
12 грудня 2023, 13:00Читать новость на русском
Джерело:Golden Globes
Асоціація іноземної преси Голлівуду оголосила списки номінантів на престижну кінопремію Золотий глобус 2024 року. Переможці церемонії будуть визначені 7 січня 2024 року під час прямої трансляції 81-ї церемонії вручення премії.
Золотий глобус визнає виняткові досягнення не лише в кінематографії, а й на телебаченні, а також враховує жанрові відмінності фільмів. Загалом найкращі представники будуть визначені у 27 різних категоріях.
Радимо 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху
Повний перелік номінантів
Найкращий драматичний фільм
- "Анатомія падіння"
- "Вбивці квіткової повні"
- "Оппенгеймер"
- "Минулі життя"
- "Маестро"
- "Зона інтересу"
Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія
- "Барбі"
- "Бідолахи"
- "Американське чтиво"
- "Залишені"
- "Травень, грудень"
- "Ейр"
Найкращий режисер
- Бредлі Купер – "Маестро"
- Ґрета Ґервіґ – "Барбі"
- Йоргос Лантімос – "Бідолахи"
- Крістофер Нолан – "Оппенгеймер"
- Мартін Скорсезе – "Вбивці квіткової повні"
- Селін Сонг – "Минулі життя"
Найкращий сценарій
- "Барбі" – Ґрета Ґервіґ, Ноа Баумбах
- "Бідолахи" – Тоні Макнамара
- "Оппенгеймер" – Крістофер Нолан
- "Вбивці квіткової повні" – Ерік Рот, Мартін Скорсезе
- "Минулі життя" – Селін Сонг
- "Анатомія падіння" – Жюстін Тріє, Артур Харарі
Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі
- Бредлі Купер – "Маестро"
- Кілліан Мерфі – "Оппенгеймер"
- Леонардо Ді Капріо – "Вбивці квіткової повні"
- Колман Домінго – "Растін"
- Ендрю Скотт – "Незнайомці"
- Баррі Кеоган – "Солтберн"
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі
- Лілі Гледстоун – "Вбивці квіткової повні"
- Кері Малліган – "Маестро"
- Сандра Гюллер – "Анатомія падіння"
- Аннетт Бенінг – "Наяд"
- Ґрета Лі – "Минулі життя"
- Кейлі Спейні – "Прісцилла"
Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія
- Фантазія Барріно – "Барва пурпурова"
- Дженніфер Лоуренс – "Без образ"
- Наталі Портман – "Травень, грудень"
- Альма Пейсті – "Опале листя"
- Марго Роббі – "Барбі"
- Емма Стоун – "Бідолахи"
Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія
- Ніколас Кейдж – "Сценарій мрії"
- Тімоті Шаламе – "Вонка"
- Метт Деймон – "Ейр"
- Пол Джаматті – "Залишені"
- Хоакін Фенікс – "Усі страхи Бо"
- Джеффрі Райт – "Американське чтиво"
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Віллем Дефо – "Бідолахи"
- Роберт Де Ніро – "Вбивці квіткової повні"
- Роберт Дауні-молодший – "Оппенгеймер"
- Раян Гослінг – "Барбі"
- Чарльз Мелтон – "Травень, грудень"
- Марк Руффало – "Бідолахи"
Найкраща жіноча роль другого плану
- Емілі Блант – "Оппенгеймер"
- Даніель Брукс – "Барва пурпурова"
- Джоді Фостер – "Наяд"
- Джуліанна Мур – "Травень, грудень"
- Розамунд Пайк – "Солтберн"
- Да’Він Джой Рендольф – "Залишені"
Найкращий телевізійний драматичний серіал
- "1923"
- "Корона"
- "Дипломат"
- "Останні з нас"
- "Ранкове шоу"
- "Спадщина"
Найкращий анімаційний фільм
- "Хлопчик і чапля"
- "Стихії"
- "Людина-павук: По той бік павутиння"
- "Брати Супер-Маріо в кіно"
- "Судзуме"
- "Бажання"
З'явилися також дві нові номінації: "Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні" та "За кінематографічні й касові досягнення". З детальним списком усіх номінацій можна ознайомитись на сайті кінопремії.