"Барбі" серед лідерів: оголошені претенденти на Золотий глобус 2024

Асоціація іноземної преси Голлівуду оголосила списки номінантів на престижну кінопремію Золотий глобус 2024 року. Переможці церемонії будуть визначені 7 січня 2024 року під час прямої трансляції 81-ї церемонії вручення премії.

Золотий глобус визнає виняткові досягнення не лише в кінематографії, а й на телебаченні, а також враховує жанрові відмінності фільмів. Загалом найкращі представники будуть визначені у 27 різних категоріях.

Радимо 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху

Повний перелік номінантів

Найкращий драматичний фільм

"Анатомія падіння"

"Вбивці квіткової повні"

"Оппенгеймер"

"Минулі життя"

"Маестро"

"Зона інтересу"

Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія

"Барбі"

"Бідолахи"

"Американське чтиво"

"Залишені"

"Травень, грудень"

"Ейр"

Найкращий режисер

Бредлі Купер – "Маестро"

Ґрета Ґервіґ – "Барбі"

Йоргос Лантімос – "Бідолахи"

Крістофер Нолан – "Оппенгеймер"

Мартін Скорсезе – "Вбивці квіткової повні"

Селін Сонг – "Минулі життя"

Найкращий сценарій

"Барбі" – Ґрета Ґервіґ, Ноа Баумбах

"Бідолахи" – Тоні Макнамара

"Оппенгеймер" – Крістофер Нолан

"Вбивці квіткової повні" – Ерік Рот, Мартін Скорсезе

"Минулі життя" – Селін Сонг

"Анатомія падіння" – Жюстін Тріє, Артур Харарі

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

Бредлі Купер – "Маестро"

Кілліан Мерфі – "Оппенгеймер"

Леонардо Ді Капріо – "Вбивці квіткової повні"

Колман Домінго – "Растін"

Ендрю Скотт – "Незнайомці"

Баррі Кеоган – "Солтберн"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Лілі Гледстоун – "Вбивці квіткової повні"

Кері Малліган – "Маестро"

Сандра Гюллер – "Анатомія падіння"

Аннетт Бенінг – "Наяд"

Ґрета Лі – "Минулі життя"

Кейлі Спейні – "Прісцилла"

Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

Фантазія Барріно – "Барва пурпурова"

Дженніфер Лоуренс – "Без образ"

Наталі Портман – "Травень, грудень"

Альма Пейсті – "Опале листя"

Марго Роббі – "Барбі"

Емма Стоун – "Бідолахи"

Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

Ніколас Кейдж – "Сценарій мрії"

Тімоті Шаламе – "Вонка"

Метт Деймон – "Ейр"

Пол Джаматті – "Залишені"

Хоакін Фенікс – "Усі страхи Бо"

Джеффрі Райт – "Американське чтиво"

Найкраща чоловіча роль другого плану

Віллем Дефо – "Бідолахи"

Роберт Де Ніро – "Вбивці квіткової повні"

Роберт Дауні-молодший – "Оппенгеймер"

Раян Гослінг – "Барбі"

Чарльз Мелтон – "Травень, грудень"

Марк Руффало – "Бідолахи"

Найкраща жіноча роль другого плану

Емілі Блант – "Оппенгеймер"

Даніель Брукс – "Барва пурпурова"

Джоді Фостер – "Наяд"

Джуліанна Мур – "Травень, грудень"

Розамунд Пайк – "Солтберн"

Да’Він Джой Рендольф – "Залишені"

Найкращий телевізійний драматичний серіал

"1923"

"Корона"

"Дипломат"

"Останні з нас"

"Ранкове шоу"

"Спадщина"

Найкращий анімаційний фільм

"Хлопчик і чапля"

"Стихії"

"Людина-павук: По той бік павутиння"

"Брати Супер-Маріо в кіно"

"Судзуме"

"Бажання"

З'явилися також дві нові номінації: "Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні" та "За кінематографічні й касові досягнення". З детальним списком усіх номінацій можна ознайомитись на сайті кінопремії.