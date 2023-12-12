"Барбі" серед лідерів: оголошені претенденти на Золотий глобус 2024

12 грудня 2023, 13:00
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Джерело:

Golden Globes

Асоціація іноземної преси Голлівуду оголосила списки номінантів на престижну кінопремію Золотий глобус 2024 року. Переможці церемонії будуть визначені 7 січня 2024 року під час прямої трансляції 81-ї церемонії вручення премії.

Золотий глобус визнає виняткові досягнення не лише в кінематографії, а й на телебаченні, а також враховує жанрові відмінності фільмів. Загалом найкращі представники будуть визначені у 27 різних категоріях.

Радимо 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху

Повний перелік номінантів

Найкращий драматичний фільм

  • "Анатомія падіння"
  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Оппенгеймер"
  • "Минулі життя"
  • "Маестро"
  • "Зона інтересу"

Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія

  • "Барбі"
  • "Бідолахи"
  • "Американське чтиво"
  • "Залишені"
  • "Травень, грудень"
  • "Ейр"

Найкращий режисер

  • Бредлі Купер – "Маестро"
  • Ґрета Ґервіґ – "Барбі"
  • Йоргос Лантімос – "Бідолахи"
  • Крістофер Нолан – "Оппенгеймер"
  • Мартін Скорсезе – "Вбивці квіткової повні"
  • Селін Сонг – "Минулі життя"

Найкращий сценарій

  • "Барбі" – Ґрета Ґервіґ, Ноа Баумбах
  • "Бідолахи" – Тоні Макнамара
  • "Оппенгеймер" – Крістофер Нолан
  • "Вбивці квіткової повні" – Ерік Рот, Мартін Скорсезе
  • "Минулі життя" – Селін Сонг
  • "Анатомія падіння" – Жюстін Тріє, Артур Харарі

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

  • Бредлі Купер – "Маестро"
  • Кілліан Мерфі – "Оппенгеймер"
  • Леонардо Ді Капріо – "Вбивці квіткової повні"
  • Колман Домінго – "Растін"
  • Ендрю Скотт – "Незнайомці"
  • Баррі Кеоган – "Солтберн"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

  • Лілі Гледстоун – "Вбивці квіткової повні"
  • Кері Малліган – "Маестро"
  • Сандра Гюллер – "Анатомія падіння"
  • Аннетт Бенінг – "Наяд"
  • Ґрета Лі – "Минулі життя"
  • Кейлі Спейні – "Прісцилла"

Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

  • Фантазія Барріно – "Барва пурпурова"
  • Дженніфер Лоуренс – "Без образ"
  • Наталі Портман – "Травень, грудень"
  • Альма Пейсті – "Опале листя"
  • Марго Роббі – "Барбі"
  • Емма Стоун – "Бідолахи"

Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

  • Ніколас Кейдж – "Сценарій мрії"
  • Тімоті Шаламе – "Вонка"
  • Метт Деймон – "Ейр"
  • Пол Джаматті – "Залишені"
  • Хоакін Фенікс – "Усі страхи Бо"
  • Джеффрі Райт – "Американське чтиво"

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Віллем Дефо – "Бідолахи"
  • Роберт Де Ніро – "Вбивці квіткової повні"
  • Роберт Дауні-молодший – "Оппенгеймер"
  • Раян Гослінг – "Барбі"
  • Чарльз Мелтон – "Травень, грудень"
  • Марк Руффало – "Бідолахи"

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Емілі Блант – "Оппенгеймер"
  • Даніель Брукс – "Барва пурпурова"
  • Джоді Фостер – "Наяд"
  • Джуліанна Мур – "Травень, грудень"
  • Розамунд Пайк – "Солтберн"
  • Да’Він Джой Рендольф – "Залишені"

Найкращий телевізійний драматичний серіал

  • "1923"
  • "Корона"
  • "Дипломат"
  • "Останні з нас"
  • "Ранкове шоу"
  • "Спадщина"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Хлопчик і чапля"
  • "Стихії"
  • "Людина-павук: По той бік павутиння"
  • "Брати Супер-Маріо в кіно"
  • "Судзуме"
  • "Бажання"

З'явилися також дві нові номінації: "Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні" та "За кінематографічні й касові досягнення". З детальним списком усіх номінацій можна ознайомитись на сайті кінопремії.

Автор: Ольга Паньків