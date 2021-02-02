Джилліан Андерсон поділилась кадрами зі зйомок "Корони": фото, від яких неможливо втримати сміх

Чимало кіноманів думають, що за лаштунками драматичних проєктів всі залишаються такими ж серйозними, як у кадрі. Однак цю думку активно спростовує актриса Джилліан Андерсон, яка поділилась серією курйозних фото, які точно змусять усміхнутись.

Джерело: інстаграм Джилліан Андерсон

Хоч прем'єра 4 сезону "Корони" відбулась ще 15 листопада 2020 року, досі зірки серіалу майстерно підігрівають цікавість до цього проєкту. Так, актриса Джилліан Андерсон, яка зіграла Маргарет Тетчер, поділилась у мережі курйозними знімками залаштунків.

Зробила вона це спеціально до дня народження колеги Олівії Колман. Саме з нею Андерсон і красувалась на фото зі смішними гримасами.

З днем народження, королево,

– написала Джилліан Андерсон.

Таке звернення до Олівії Колман не викликало подиву, адже в 3 і 4 сезонах "Корони" неперевершена Олівія Колман зіграла Єлизавету ІІ.



Олівія Колман і Джилліан Андерсон на зйомках "Корони" / Фото Instagram / @gilliana



Актриси серіалу "Корона" розсмішили мережу / Фото Instagram / @gilliana



Олівія Колман за лаштунками "Корони 4" / Фото Instagram / @gilliana

Полюбляє пожартувати у мережі і сама Олівія Колман. Так, актриса опублікувала ролик, на якому зі своїми колегами з "Корони" намагалась синхронно станцювати під трек.

"Корона" 4 сезон: сюжет і трейлер

Серіал "Корона" став однією з найгучніших прем'єр 2020 року. І це не тільки тому, що на нові серії стрічки очікували мільйони кіноманів, але й через скандали довкола сюжету проєкту.

У центрі подій опинились представники британської монархії. У 4 сезону автори "Корони" показали, як принцеса Діана одружилась з Чарльзом та швидко стала народною улюбленицею. Водночас у самому палаці все було не так ідеально, як це уявляли її прихильники. Однак не тільки Леді Ді не могла похизуватись щасливими буднями: спілкування Єлизавети ІІ і Маргарет Тетчер все загострювалось та досягало піку конфлікту.

Після виходу епізодів на стрімінговій платформі Netflix у мережі розгорівся чималий скандал, адже глядачі не могли стримати свого гніву щодо теперішньої дружини Чарльза – Камілли Паркер Боулз. У серіалі показали, як вона втручалась у шлюб та фактично стала причиною нещасливих стосунків Діани. Через це британські політики навіть звертались до авторів стрічки з проханням внести корективи та вказівки, що сюжет "Корони" – вигадка, а не історичні факти. Однак у компанії відмовили у такому проханні, наголосивши, що всі кіномани розуміють, що проєкт є не документальним, а художнім, тому жодні ремарки тут зайві.

"Корона" 4 сезон: дивіться трейлер