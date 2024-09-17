Найобговорюваніший серіал Netflix: 4 факти, які треба знати про 4 сезон "Бріджертонів"

Чарівна історія кохання Коліна та Пенелопи стала поки що останньою у світі "Бріджертонів". Та творці серіалу щоразу розкривають все більше деталей про новий, 4 сезон.

Останні сезони запам'яталися шанувальникам напруженим сюжетом, несподіваними розкриттями та пікантними витівками у кареті. Кіно 24 розповість все, що треба знати про наступний сезон "Бріджертонів".

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Про що розповідатиме 4 сезон

Історія сім'ї Бріджертонів розповідалася крок за кроком. Перший сезон був присвячений Дафні, другий – віконту Ентоні, третій – Коліну. Усі вони знайшли кохання.

Тепер настала черга Бенедикта, який буде у центрі сюжету в новому сезоні серіалу. Саме він повинен зустріти свою половинку – Софі. Ймовірно, це станеться під час балу-маскараду, як про це пише в оригінальному романі.

Софі Пек більшу частину свого життя була змушена працювати покоївкою у найвимогливішого роботодавця в тоні. Але винахідлива Софі завжди знаходить спосіб вистояти в обставинах, що склалися, – і все кардинально змінюється після того, як вона перевдягається, щоб потрапити на бал-маскарад Вайолет Бріджертон і знайомиться з Бенедиктом Бріджертоном…

– пише Netflix.

Крім того, у серіалі покажуть стосунки Франчески з її чоловіком, які поїхали у Шотландію разом з Елоїзою. Останній сезон показав, що творці трохи відходять від романів, залишаючи можливість для несподіванок.

Які актори зіграють у новому сезоні

У четвертому сезоні ми побачимо звичний акторський склад – Люк Томпсон (Бенедикт Бріджертон), Люк Ньютон (Колін), Нікола Кохлан (Пенелопа). Очікується, що в серіалі також з'явиться Джонатан Бейлі (Ентоні), Ханна Додд (Франческа), Клаудія Джессі (Елоїза).



Головну роль нової коханої Бенедикта зіграє талановита акторка Єрін Ха. Нових персонажів зіграють Кеті Люнг, Мішель Мао, Ізабелла Вей. Цікаво, що Кеті Люнг, яка втілила роль Чо Чанґ у "Гаррі Поттері", гратиме лиходійку та головну антагоністку.

Чи є дата виходу та трейлер

Наразі Netflix не повідомляє, коли чекати на 4 сезон "Бріджертонів". Та за словами творців, на його створення піде не менше двох років.

Сезон, традиційно, складатиметься з 8 епізодів. Прем'єра відбудеться не раніше 2026 року. Оскільки виробництво тільки-но розпочалося, трейлеру ще немає.

Хто працює над створенням і коли почнуться зйомки

Зніманням четвертого сезону офіційно розпочалися у вересні – творці шоу це підтвердили. Ним займається Джесс Браунелл разом з Крісом Ван Дусеном. Про інших зірок за лаштунками відомо небагато.