На залізничному вокзалі відзняли фінальну сцену фільму "Потяг у 31 грудня": коли вийде стрічка

У Києві завершуються зйомки новорічної стрічки "Потяг у 31 грудня". Сімейна зворушлива комедія вийде на великі екрани 1 січня 2025 року.

Стрічка розповідає про пригоди звичайних українців, які вирушають у святкову подорож потягом "Київ – Львів" напередодні Нового року. За словами знімальної команди, вони прагнуть створити в Україні традиційне новорічне кіно, яке полюблять усі та дивитиметься не одне покоління.

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Про що буде фільм "Потяг у 31 грудня"

Зоя Сошенко розповіла про свій фільм "Потяг у 31 грудня", який є глибоким відображенням нашої української ідентичності. Ця історія розкриває не лише щасливі моменти з життя, але й ті моменти, коли ми відчуваємо зневіру, що робить її близькою та зрозумілою кожному українцю.

Фільм досліджує концепцію шляху – як у буквальному сенсі, так і в метафоричному. Дорога додому стає символом об'єднання людей, які, попри свої відмінності, мають спільні цінності та мрії. У купе поїзда зустрічаються різні персонажі, і їхні історії ілюструють, як, навіть бувши абсолютно різними за походженням і життєвим досвідом, люди можуть знайти спільну мову та розуміння один одного.

Роль Укрзалізниці залізна під час війни. Це тільки перший із фільмів, які ми запланували, адже хочеться і "Потяг у 31 грудня – 2", і "Таксі у 31 грудня", і, можливо, навіть "Літак у 31 грудня" відзняти,

– зазначив Горбунов.



Зйомки фільму "Потяг у 31 грудня" / Фото Пресслужба

Також Юрій Горбунов підкреслив, що "Потяг у 31 грудня" було створено без залучення державних коштів, без підтримки фондів та грантів – всі виробничі витрати покрили спонсори та приватні інвестори.

Продюсер стрічки також наголосив на важливості розвитку українського кінематографа й кіноіндустрії під час війни. За його словами, бізнес повинен працювати, створюючи робочі місця, а українці – турбуватися про своє ментальне здоров'я. Тож 1 січня всі мають вирушити у кіно, провести приємно час і зробити свій внесок в економіку країни.