В Україні з'явиться новий комедійний серіал, який зможе зблизити кожну сім'ю: що це за стрічка

Стартували зйомки комедійного серіалу "Сім'я по неділях" для Нового каналу. Тепла історія про родинні стосунки вийде восени 2025 року.

У новій українській комедії з'являться улюблені актори: Остап Ступка, Віталіна Біблів, Марія Стопник, Євген Лісничий, Анастасія Іванюк, Тарас Цимбалюк, Ксенія Вертинська та інші. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про стрічку.

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Що відомо про нову українську комедію "Сім'я по неділях"

За словами режисера, ця історія наповнена теплотою, любов'ю та, звісно, гумором. Попри це, в її центрі – зовсім не ідеальна українська родина Романчуків, яку можна назвати типовою дисфункціональною сім'єю.

За сюжетом, батько сімейства Михайло, який провів 20 років на заробітках в Італії, висуває умову: щонеділі вся родина має збиратися в батьківському домі на вечерю, щоб відновити сімейні цінності та компенсувати втрачений час. Проте кожна така зустріч замість єднання щоразу перетворюється на справжню побутову вакханалію.

Дуже сподіваюся, що нам вдасться потішити глядачів не лише смішними ситуаціями, в які потраплятимуть наші герої, а й ансамблем чудових акторів, які в нашому серіалі часто будуть представлені у вельми незвичайних амплуа,

– розповів Віктор Медведський.



Остап Ступка на зніманнях комедії / Фото Пресслужба

Щоб знайти ідеальний акторський склад, команда проєкту провела чимало кастингів. Їм було важливо сформувати справжню сім'ю з природною взаємодією та хімією, у яку глядачі повірять. У результаті головну роль батька в серіальній родині отримав Остап Ступка.

У нас із моїм персонажем є схожість – я теж хочу зібрати всіх своїх дітей разом. Просто обставини різні. Мій персонаж все життя працював, щоб сім’я була в достатку, але через це практично втратив її. Тож тепер намагається повернути,

– розповідає актор.

До речі, Віталіну Біблів глядачі побачать у зовсім несподіваному образі. Історія обіцяє бути напрочуд теплою й світлою, здатною об'єднати за переглядом усю родину.