7 цікавих серіалів про школу, які можна переглянути на Netflix

Шкільні роки – неймовірний час для навчання, дружби, першого кохання, переживань та інших незабутніх моментів, які ми пам'ятатимемо упродовж всього життя. У світі серіалів цей період описують по-особливому, а ми можемо спостерігати за героями, які вчаться пізнавати себе та долати перші труднощі.

24 канал підготував добірку цікавих проєктів, які точно сподобаються школярам та тим, хто хоче згадати шкільні роки. Гарного перегляду та з новим навчальним роком!

До слова 10 найочікуваніших серіалів осені 2023, які не можна пропустити

7 серіалів про школу

"Коли завмирає серце"

ЛГБТК+ драма про підліткову дружбу та кохання на основі графічного роману Еліс Осман. У цьому серіалі про процес дорослішання підлітки на ім'я Чарлі та Нік відкривають для себе всю гаму шкільних вражень, перших почуттів кохання і розуміють, що їх пов'язує не лише незвичайна дружба, але й щось більше.

"Коли завмирає серце": дивіться трейлер

"Сексуальна освіта"

Завдяки своїй матері, яка є секс-терапевткою, Отіс, хлопець зі скромними амбіціями, знає відповіді на всі питання, пов'язані зі статевим життям. Тому, коли бунтарка Мейв робить йому пропозицію відкрити власну клініку секс-терапії, він зовсім не вагається.

"Сексуальна освіта": дивіться трейлер

"Венздей"

З іронічним почуттям гумору та дещо апатичною душею, Венздей Аддамс розслідує справи про вбивства та встановлює нові зв'язки з друзями й ворогами в академії "Невермор".

"Венздей": дивіться трейлер

"Ненаситна"

Молода дівчина використовує конкурс краси, щоб помститися тим, хто їй завдав шкоди. На цьому шляху їй надає допомогу нечесний тренер, який згодом усвідомлює, що опинився в справжній біді.

"Ненаситна": дивіться трейлер

"Брехун серед нас"

Покарання в школі об'єднує різнопланову групу старшокласників, а загадкова смерть та приховані таємниці вимушують їх залишитися разом, поки триває розслідування таємничого вбивства.

"Брехун серед нас": дивіться трейлер

"13 причин чому"

Після трагічного самогубства своєї подруги, старшокласник Клей Дженсен стає центром навколо жахливих і загадкових подій.

"13 причин чому": дивіться трейлер

"Еліта"

Коли троє підлітків з менш забезпечених родин починають навчатися в елітній приватній школі в Іспанії, напружена суперечка між ними та багатшими учнями призводить до трагічного випадку – вбивства.

"Еліта": дивіться трейлер