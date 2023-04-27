10 найпопулярніших фільмів Netflix, які найчастіше дивляться в Україні – список

В Україні Netflix – одна з найпопулярніших стрімінгових платформ. Які фільми до перегляду обирають українці – дізнавайтеся далі.

Від напруженої драми до захопливих комедій – на Netflix кожен знайде для себе щось цікаве. Наприклад, за період з від 17 по 23 квітня в Україні найбільше переглядали історичну екранізацію "Смерть семи королів".

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Найпопулярніші фільми Netflix

"Смерть семи королів", 2023 рік

Фінал популярного серіалу "Останнє королівство". У головній ролі й у ролі виконавчого продюсера — Александр Дреймон. За сюжетом, після смерті короля Едварда, Утред з Беббанбурга має надію на об'єднання Англії та разом зі своїми товаришами вирушає в подорож роздробленим королівством.

"Смерть семи королів": дивіться трейлер

"Маршрут до кохання", 2023 рік

У яскравій романтичній комедії з Рейчел Лі Кук та Скоттом Лі у головних ролях, іскра між героями спалахує з перших хвилин. У фільмі також зіграли Міссі Пайл та Бен Фельдман. Під час одного з відряджень, менеджерка турагенції потрапляє до В’єтнаму, де зустрічає волелюбного гіда. Він знайомить її з іншим життям, де на неї чекають незабутні пригоди.

"Маршрут до кохання": дивіться трейлер

"Загадкове вбивство 2", 2023 рік

Адам Сендлер та Дженніфер Еністон повернулися у новому комедійному блокбастері зі зірковим акторським складом. У фільмі вони зіграли Ніка та Одрі Шпіц – подружжя, яке відкривають власне агентство і потрапляють на цікаву подію. Одного разу, під час весілля їхнього близького друга-мільярдера, останнього викрадають. Детективи вирішують розслідувати цей складний випадок, який приведе до неймовірних пригод та відкриттів.

"Загадкове вбивство 2": дивіться трейлер

"Чак і Ларрі: Запальні молодята", 2007 рік

Суперечлива комедія за участі Адама Сендлера, Кевіна Джеймса й запрошених зірок Дена Ейкройда та Стіва Бушемі. У стрічці вдівець Ларрі просить свого найкращого друга Чака вступити з ним у фіктивний шлюб, щоб отримати пенсійну допомогу. Але на заваді стає агент, який підозрює їх у шахрайстві. Комедія, з одного боку, сповнена гумором та розвагами, з іншого – порушує соціальну проблему старіння та пенсійної незабезпеченості.

"Чак і Ларрі: Запальні молодята": дивіться трейлер

"Чупа", 2023 рік

Епічна історія про дорослішання. У ролях: Деміан Бічір, Крістіан Слейтер, Еван Віттен, Ешлі Сіарра й Ніколас Вердуґо. Під час відпочинку у Мексиці, хлопчик, який проводить багато часу на самоті, знаходить нового друга - міфічну істоту, яка приховується на дідусевому ранчо. Разом вони досліджують навколишній світ і зустрічаються зі складними випробуваннями, що змушують їх стати сильнішими.

"Чупа": дивіться трейлер

"Лютер: Сонце на спаді", 2023 рік

Опального лондонського інспектора поліції Джона Лютера, якого зіграв Ідріс Ельба, переслідують думки про нерозкритий злочин. Він тікає з в’язниці, щоб вистежити жорстокого серійного вбивцю.

"Лютер: Сонце на спаді": дивіться трейлер

"Червоне повідомлення", 2021 рік

Гостроцікавий і смішний екшн, у якому знялися Двейн Джонсон, Раян Рейнольдс і Ґаль Ґадот. За сюжетом, переслідуючи найвідомішого злодія у світі мистецтва, профайлер ФБР змушений стати його спільником, щоб схопити невловну шахрайку, яка завжди швидша за нього.

"Червоне повідомлення": дивіться трейлер

"Загадкове вбивство", 2019 рік

Перший фільм з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон про розслідування вбивства. За сюжетом, під час довгоочікуваної подорожі Європою полісмен Нью-Йорка та його дружина-перукарка намагаються розкрити загадкове вбивство на борту яхти мільярдера.

"Загадкове вбивство": дивіться трейлер

"Королівство", 2007 рік

У головних ролях Джеймі Фокс, Кріс Купер та зірка "Уповільненого розвитку" Джейсон Бейтман. Команда секретних агентів ФБР їде до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд, щоб розслідувати теракт, який здійснили проти американських громадян.

"Королівство": дивіться трейлер

"Нарешті вдома", 2015 рік

Анімаційний фільм розповідає про недолугого інопланетянина Ох, який випадково запросив усю галактику на вечірку. За сюжетом, він утікає, щоб уникнути неприємностей, та знайомиться зі сміливою дівчинкою на ім’я Дяка. Озвучили героїв цієї космічної пригоди Ріанна, Джим Парсонс, Дженніфер Лопес і Стів Мартін.

"Нарешті вдома": дивіться трейлер