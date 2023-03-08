10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix: що обирали українці у березні

Netflix традиційно оновив рейтингові списки своїх проєктів в кожній країні. Тому ми щотижня розповідаємо про найпопулярніші фільми та серіали серед українців.

За період від 27 лютого по 5 березня в Україні найчастіше переглядали американську комедію про надприродні явища "У нас є привид" та драматичний серіал "Секс/Життя". Гайда знайомитись з найпопулярнішими проєктами!

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Найпопулярніші фільми на Netflix

Американська комедія "У нас є привид" вже два тижні тримається в лідерах на Netflix в Україні. У фільмі головну роль зіграв Девід Гарбор, відомий своєю роллю Джима Гопера в серії науково-фантастичних фільмів Netflix "Дивні дива". За сюжетом, знайшовши в новому будинку привида з похмурим минулим, родина стає інтернет-сенсацією, а заразом — мішенню таємної урядової організації.

"У нас є привид": дивіться трейлер фільму

Більше проєктів у рейтингу:

"The Strays", 2023 рік.

"До тебе чи до мене", 2023 рік.

"Сьогодні ти спиш зі мною", 2023 рік.

"Запах жінки", 1992 рік.

"Ножі наголо: Скляна цибуля", 2022 рік.

"На Західному фронті без змін", 2022 рік.

"Місія неможлива: Фолаут", 2018 рік.

"Червоне повідомлення", 2021 рік.

"Дев'ята брама", 1999 рік.

Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

Найпопулярніші серіали на Netflix

Драматичний серіал "Секс/Життя" став найпопулярнішим на платформі Netflix. Вперше вийшов в ефір в червні 2021 року. Головні ролі в серіалі зіграли Сара Шахі та Майк Вогел.

Сюжет серіалу фокусується на Біллі Коннорс, яка живе в Бостоні разом зі своїм чоловіком та дітьми. Вона починає сумувати за своїм минулим життям у Нью-Йорку, де вона мала пристрасть та ризиковане кохання зі старим бойфрендом Бредом Сімонсом. Біллі починає записувати свої еротичні фантазії та спогади про Бреда у щоденнику, який вона залишає на видноті своєму чоловікові.

Серіал став відомий своїми яскравими та еротичними сценами, а також відвертим показом життя та стосунків сучасних жінок. У серіалі також порушуються теми, такі як шлюб, сексуальна залежність, материнство та батьківство, самореалізація та самопізнання.

"Секс/Життя": дивіться трейлер серіалу

Більше проєктів у рейтингу:

"Секс/Життя", 1 сезон, 2021 рік.

"Закон Лідії Поет", 1 сезон, 2023 рік.

"Зовнішні мілини", 1 сезон, 2020 рік.

"Чорний список", 1 сезон, 2013 рік.

"Зовнішні мілини", 2 сезон, 2021 рік.

"Венздей", 1 сезон, 2022 рік.

"Джинні й Джорджія", 2 сезон, 2023 рік.

"Formula 1: Жени, щоб вижити", 5 сезон, 2023 рік.

Зовнішні мілини", 3 сезон, 2023 рік.

Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix