Рейтинг Netflix: 10 найпопулярніших фільмів та серіалів серед українців, які варто переглянути

Ні для кого не секрет, що українці дуже люблять Netflix. Тож ми традиційно розповідаємо, які фільми та серіали переглядали в Україні найбільше за період з 6 по 12 лютого.

У зв’язку з Днем усіх закоханих, в лідери вибилася романтична комедія з Ештоном Кутчером та Різ Візерспун "До тебе чи до мене". Список найпопулярніших серіалів очолив детектив "Агенція "Локвуд і Ко".

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Найрейтинговіші фільми

Перше місце посіла романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях – "До тебе чи до мене". Прем’єра на Netflix відбулася 10 лютого. За сюжетом, найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями та зазирають у життя одне одного, однак це може розпалити кохання.

"До тебе чи до мене": дивіться трейлер фільму

Більше фільмів у рейтингу:

"Ваші і наші";

"Незламний дух";

"Ножі наголо: Скляна цибуля";

"Армія злодіїв";

"Найщасливіша дівчина на світі";

"Памела, історія кохання";

"Загадкове вбивство";

"Червоне повідомлення";

"Блідо-блакитне око".

Найрейтинговіші фільми Netflix / Фото Netflix

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Найрейтинговіші серіали

Найпопулярнішим серіалом в Україні за цей період став британський телесеріал "Агенція "Локвуд і Ко" у жанрі детективного трилера на основі однойменної серії книг Джонатана Страуда. За сюжетом, троє підлітків починають досліджувати паранормальні явища й ризикують усім, щоб розкрити диявольську змову.

"Агенція "Локвуд і Ко": дивіться трейлер

Більше серіалів у рейтингу:

"Венздей", 1 сезон;

"Джинні і Джорджія", 2 сезон;

"Ти", 1 сезон;

"Шантаж", 1 сезон;

"Незаконнонароджений син і сам диявол", 1 сезон;

"Калейдоскоп", 1 сезон;

"Вигадана Анна", 1 сезон.

Найрейтинговіші серіали Netflix / Фото Netflix