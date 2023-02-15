Рейтинг Netflix: 10 найпопулярніших фільмів та серіалів серед українців, які варто переглянути
Джерело:Netflix Top 10 – Global
Ні для кого не секрет, що українці дуже люблять Netflix. Тож ми традиційно розповідаємо, які фільми та серіали переглядали в Україні найбільше за період з 6 по 12 лютого.
У зв’язку з Днем усіх закоханих, в лідери вибилася романтична комедія з Ештоном Кутчером та Різ Візерспун "До тебе чи до мене". Список найпопулярніших серіалів очолив детектив "Агенція "Локвуд і Ко".
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Найрейтинговіші фільми
Перше місце посіла романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях – "До тебе чи до мене". Прем’єра на Netflix відбулася 10 лютого. За сюжетом, найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями та зазирають у життя одне одного, однак це може розпалити кохання.
"До тебе чи до мене": дивіться трейлер фільму
Більше фільмів у рейтингу:
- "Ваші і наші";
- "Незламний дух";
- "Ножі наголо: Скляна цибуля";
- "Армія злодіїв";
- "Найщасливіша дівчина на світі";
- "Памела, історія кохання";
- "Загадкове вбивство";
- "Червоне повідомлення";
- "Блідо-блакитне око".
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Найрейтинговіші серіали
Найпопулярнішим серіалом в Україні за цей період став британський телесеріал "Агенція "Локвуд і Ко" у жанрі детективного трилера на основі однойменної серії книг Джонатана Страуда. За сюжетом, троє підлітків починають досліджувати паранормальні явища й ризикують усім, щоб розкрити диявольську змову.
"Агенція "Локвуд і Ко": дивіться трейлер
Більше серіалів у рейтингу:
- "Венздей", 1 сезон;
- "Джинні і Джорджія", 2 сезон;
- "Ти", 1 сезон;
- "Шантаж", 1 сезон;
- "Незаконнонароджений син і сам диявол", 1 сезон;
- "Калейдоскоп", 1 сезон;
- "Вигадана Анна", 1 сезон.