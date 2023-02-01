Що подивитися на Netflix: 10 найрейтинговіших фільмів і серіалів серед українців

Netflix оновив список найпопулярніших фільмів та серіалів. За період від 23 до 29 січня українці найбільше переглядали романтичну комедію "Ваші і наші". А серед серіалів в лідери вибився 2 сезон "Джинні й Джорджія".

Який вагаєтеся чи довго обираєте, який фільм чи серіал Netflix обрати на вечір – вам стане в пригоді цей список. Дивіться, що найбільше переглядали українці та обирайте те, що найбільше може сподобатися вам.

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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix

Фільми

За період з 23 по 29 січня в Україні найбільше зацікавилися новою романтичною комедією Netflix "Ваші і наші" з Едді Мерфі та Джоною Гіллом в головних ролях. За сюжетом, на двох закоханих лос-анджелеських міленіалів різного походження чекає головне випробування стосунків – знайомство з батьками. В результаті розпочинається протистояння культур та родин.

"Ваші і наші": дивіться трейлер онлайн

Більше кінострічок в рейтингу

"Ножі наголо: Скляна цибуля";

"Блідо-блакитне око";

"На Західному фронті без змін";

"Нарвік";

"Кіт у чоботях";

"Бебі Бос 2: Сімейний бізнес";

"Червоне повідомлення";

"Загадкове вбивство";

"Шукаю тебе".

Найпопулярніші фільми Netflix / Фото Netflix

Серіали

Найпопулярнішим серіалом за період від 23 по 29 січня став 2 сезон серіалу "Джинні і Джорджія". За сюжетом 1 сезону, приголомшлива білявка Джорджія з 2 дітьми переїжджає в нове місто. Сімейка купує будинок на гроші, які дістались жінці після смерті чоловіка. Її старша донька Джинні влаштовується у школу та стає однією з популярних дівчат, а от молодший син Остін тільки вчиться долати труднощі й несприйняття суспільством. Тож у другому ми отримуємо відповіді на такі питання:

Куди втекли Джинні й Остін?

Чи вийде заміж Джорджія?

Як розвиватимуться стосунки Джорджії з Джо?

Чи будуть сім'ю переслідувати приватні детективи?

Чи залишились докази того, що Джорджія вбила свого чоловіка?

Які таємниці жінки ще розкриє її сестра?

"Джинні і Джорджія" 2 сезон: дивіться трейлер

Більше серіалів в рейтингу

"Джинні й Джорджія", 2 сезон;

"Джинні й Джорджія", 1 сезон;

"Агенція "Локвуд & К°", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон;

"Вікінги: Вальгалла", 2 сезон;

"Калейдоскоп", 1 сезон;

"Вікінги: Вальгалла", 1 сезон;

"Шантаж", 1 сезон;

"Вигадана Анна", мінісеріал;

"Емілі у Парижі", 3 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix / Фото Netflix