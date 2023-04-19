13 чудових фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця квітня

На початку травня 2023 року Netflix покине чимало цікавих фільмів, вартих вашої уваги. Оскільки новий місяць вже не за горами, поспішіть насолодитися улюбленими проєктами.

Зверніть увагу: усі наведені нижче фільми були вибрані з американської бібліотеки Netflix, передає 24 Канал. Серед них "Ноттінг Гілл" 1999 року з Джулією Робертс, а також кримінал "Джентльмени" 2020 року з Меттью Мак-Конегі, Чарлі Ганнемом, Генрі Голдінгом, Г’ю Грантом у головних ролях.

Дивіться також Фільми на вечір: найкращі українські екранізації за останні 5 років

13 чудових фільмів, які варто подивитися на Netflix

"Кінг-Конг" (2005 рік) – епічно-пригодницький фільм-рімейк класичного фільму "Кінг-Конг" 1933 року. Режисером та продюсером стрічки став Пітер Джексон.

"Скотт Пілігрим проти світу" (2010 рік) – американський, британський та японський фільм режисера Едгара Райта, знятий за мотивами однойменної серії коміксів Браяна Лі О'Меллі.

"Темний лицар" (2008 рік) – супергеройський трилер спільного виробництва США і Великої Британії 2008 року від режисера, продюсера та співсценариста Крістофера Нолана, друга частина трилогії Нолана про Бетмена. У головних ролях знялися Крістіан Бейл, Гіт Леджер, Аарон Екгарт, Ґері Олдмен, Меггі Джилленгол, Майкл Кейн і Морган Фрімен.

Фільми про Джейсона Борна ("Ідентифікація Борна", "Перевага Борна", "Ультиматум Борна", "Спадок Борна", "Джейсон Борн") – серія фільмів-бойовиків, що складається з п'яти частин, випущених з 2002 по 2016 рік, заснована на романах Роберта Ладлема про Джейсона Борна — колишнього співробітника ЦРУ і професійного вбивцю, який втратив пам'ять.

"Ноттінг Гілл" (1999 рік) – романтична комедія 1999 року, знята Роджером Мічеллом за сценарієм Річарда Кертіса, із Джулією Робертс та Г'ю Ґрантом у головних ролях.

"Ноттінг Гілл": дивіться трейлер

"Флетч" (1985 рік) – художній фільм 1985 року за однойменним романом американського письменника Грегорі Макдональда.

"Джентльмени" (2020 рік) – британський комедійний бойовик режисера Гая Річі, знятий за власним сценарієм, написаним у співавторстві з Айваном Аткінсоном, Марною Девіс, з Меттью Мак-Конегі, Чарлі Ганнемом, Генрі Голдінгом, Мішель Докері, Коліном Фарреллом і Г'ю Грантом у головних ролях.

Не пропустіть Настрій для кохання: 7 нових романтичних фільмів для двох

"Мачо і ботан" (2012 рік) – американський комедійний бойовик режисерів Філа Лорда, Кріса Міллера, що вийшов 2012 року. У головних ролях Джона Гілл, Ченнінг Татум. Стрічку створено на основі однойменного телесеріалу.

"Маска Зорро" (1998 рік) – американський пригодницький фільм 1998 року, заснований на літературному персонажі Зорро. Режисером став Мартін Кемпбелл, а головні ролі виконали Антоніо Бандерас, Ентоні Гопкінс, Кетрін Зета-Джонс і Стюарт Вілсон.

"Маска Зорро": дивіться трейлер