У серіалі знялася Ада Роговцева: показали нові кадри зі зйомок 2 сезону "Кави з кардамоном"
5 грудня 2024, 19:04Читать новость на русском
Знімання другого сезону історичної драми "Кава з кардамоном" продовжуються, відтак глядачам прочинили завісу того, що відбувається у кадрі. Як виявилося, у новому сезоні знялася Ада Роговцева.
87-річна акторка повернулася до знімань після трирічної паузи. Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Олени Лавренюк.
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Ада Роговцева у другому сезоні серіалу "Кава з кардамоном" отримала роль герцогині, матері головного героя. Вона, як інші актори, матиме просто неперевершені образи. Нові промо-фото серіалу опублікувала акторка Олена Лавренюк, яка грає в "Каві з кардамоном" Анну.
Що відомо про серіал "Кава з кардамоном"
- 1 сезон було знято за мотивами роману Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону". Прем'єра серіалу відбулася у грудні 2021 року і він розповідав "історію забороненого кохання Анни".
- Згодом "Кава з кардамоном" отримав престижну національну кінопремію "Золота Дзиґа" як найкращий ігровий серіал.
- Зйомки 2 сезону серіалу розпочалися у серпні 2024 року. За словами творців, у наступних серіях глядачі побачать їхній оригінальний погляд на нову сторінку життя героїні, це не буде екранізацією наступної книги української письменниці.
- Прем'єра історичної драми запланована на 2025 рік.