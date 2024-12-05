У серіалі знялася Ада Роговцева: показали нові кадри зі зйомок 2 сезону "Кави з кардамоном"

Знімання другого сезону історичної драми "Кава з кардамоном" продовжуються, відтак глядачам прочинили завісу того, що відбувається у кадрі. Як виявилося, у новому сезоні знялася Ада Роговцева.

87-річна акторка повернулася до знімань після трирічної паузи. Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Олени Лавренюк.

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Ада Роговцева у другому сезоні серіалу "Кава з кардамоном" отримала роль герцогині, матері головного героя. Вона, як інші актори, матиме просто неперевершені образи. Нові промо-фото серіалу опублікувала акторка Олена Лавренюк, яка грає в "Каві з кардамоном" Анну.

Що відомо про серіал "Кава з кардамоном"