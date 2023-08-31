Фільм "20 днів у Маріуполі" виходить в кіно 31 серпня: чому його варто подивитися кожному

31 серпня в кінотеатрах України стартує показ документального фільму про страшні події війни "20 днів у Маріуполі". Стрічка стала режисерським дебютом воєнного кореспондента і лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

У фільмі йдеться про оборону Маріуполя у лютому – березні 2022 року під час повномасштабного російського вторгнення. Прем'єра відбулася 21 січня 2023 року на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно Sundance, інформує 24 Канал.

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"20 днів у Маріуполі": сюжет і трейлер

Кореспонденти команди Associated Press стали останніми журналістами з-за кордону, що перебували в Маріуполі, оточеному ворогом. Вони реєстрували напади російських сил на місто, руйнування будівель та трагічні випадки серед мирних мешканців. Зі знятого матеріалу Мстислав Чернов створив фільм, спрямований на майбутнє показання світу правдивої картини подій.

Війна – це рентген для суспільства. Хто був добрим, то стає добрішим. Хто був злим, то не зможе контролювати свою агресію,

– цитата з фільму "20 днів у Маріуполі".

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер

Відгуки на фільм

Стрічка отримала рейтинг 100 % на сайті критиків Rotten Tomatoes. Журналіст Денніс Харві з Variety поділився, що "ця документальна стрічка, структурована позначками на екрані днів, що проходять, може й не має простої сюжетної арки, але невибаглива розповідь режисера від першої особи та інтенсивність зібраних доказів воєнних злочинів роблять фільм захопливим".

Кінооглядач Борис Кіт з Hollywood Reporter написав, що прем'єрний показ стрічки "залишив переповнений зал щиро приголомшеним, зітхальним і в сльозах". Його колега Френк Шек зазначив, що "перша ж спроба режисера виявилася захопливим прикладом в жанрі".

Фестивалі та премії стрічки: