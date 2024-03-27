"20 днів у Маріуполі" встановив рекорди на українських стримінгах: скільки людей дивилися фільм

Уже у перший вікенд фільм "20 днів у Маріуполі", який отримав Оскар, побив рекорди з переглядів на українських стрімінгових платформах. Згідно з повідомленнями пресслужб Megogo, "Київстар ТБ", Takflix та Volia TV, кінокартина набрала найбільшу кількість переглядів серед документальних стрічок.

Чимало людей наважились переглянути стрічку, але також є і ті, кому досі важко переживати ці емоції знову. Зокрема, Сергій Притула зізнавався, що досі не подивився "20 днів у Маріуполі", однак каже, що згодом знайде у собі сили, аби це зробити.

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"20 днів у Маріуполі" встановив рекорд з переглядів на українських стримінгах

На платформі Megogo цей фільм очолив загальний рейтинг фільмів, а його переглянули 21 тисяча користувачів.

Такий результат говорить про глибоку шану українців до команди фільму, бажання відзначити та підтримати вітчизняний кінематограф,

– зазначила керівниця з маркетингу Megogo Валерія Толочина.

У сервісі Takflix фільм "20 днів у Маріуполі" встановив абсолютний рекорд переглядів за всю історію існування стримінгу. Хоча конкретна кількість переглядів не уточнюється, але стрічка випередила фільми "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча та "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" від Надії Парфан.

фільм "20 днів у Маріуполі" встановив абсолютний рекорд переглядів за всю історію існування стримінгу. Хоча конкретна кількість переглядів не уточнюється, але стрічка випередила фільми "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча та "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" від Надії Парфан. На "Київстар ТБ" фільм випередив як українські, так і закордонні кінострічки за популярністю. Протягом перших днів релізу, з 21 по 24 березня, "20 днів у Маріуполі" утримувався у топі переглядів на "Київстар ТБ" та Volia TV. На останньому сервісі фільм зібрав уп'ятеро більше переглядів, ніж будь-які інші стрічки у цьому онлайн-кінотеатрі.

"20 днів у Маріуполі" – перша в історії українська кінострічка, що отримала Оскар

Це робота журналістів, які, ризикуючи власним життям, виклали правду про війну в Україні перед світом. Фільм вже був відзначений багатьма нагородами за кордоном, включаючи престижну кінопремію BAFTA. Тепер українські зусилля винагороджені й Оскаром.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Це не лише визнання за неймовірну працю, а й можливість нагадати світові, що Україна вже два роки переживає терор з боку російських окупантів.