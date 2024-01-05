Серед 15 найкращих: український фільм "20 днів у Маріуполі" продовжує перегони за Оскаром

Український документальний фільм "20 днів в Маріуполі" продовжує свою боротьбу за Оскар. Кіноакадемія оновила дані щодо голосування у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Дізнайтесь в матеріалі, які ще країни потрапили до списку п'ятнадцяти найкращих та до якої ще категорії може потрапити український документальний фільм.

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"20 днів у Маріуполі" змагається за Оскар

На офіційній сторінці кінопремії в інстаграмі оголосили, що 15 фільмів із різних країн успішно пройшли до наступного етапу голосування, серед яких знаходиться й український фільм.

Усього 88 країн взяли участь у конкурсі для визначення фільмів, які потраплять до шортліста. Оцінювання проводили члени Американської кіноакадемії з різних філій, які відповідали встановленим вимогам щодо мінімальної кількості переглядів. Тепер журі повинне переглянути всі 15 фільмів для визначення фінального списку.

Стало відомо також, що "20 днів у Маріуполі" може позмагатись за звання "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Інформацію про кандидатів на 96-ту церемонію вручення премії Оскар аудиторія дізнається 23 січня 2024 року. Сама церемонія призначена на 10 березня.

"20 днів у Маріуполі": про що фільм

Документальна стрічка Мстислава Чернова розповідає історію облоги Маріуполя у 2022 році. На початку повномасштабного російського вторгнення, єдина група журналістів, що залишилася в окупованому Маріуполі, намагається продовжити свою роботу, фіксуючи трагедії війни.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму