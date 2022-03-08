20 важливих фільмів, які допоможуть зрозуміти, що відбувається в Україні

Кінознавці Довженко-Центру у Києві створили добірку фільмів, які допоможуть іноземцям краще зрозуміти те, що зараз відбувається в Україні. У списку – 20 картин 1987 – 2020 років.

Як повідомляє 24 канал, Довженко-Центр запропонував переглянути найважливіші документальні та художні стрічки, які найкраще віддзеркалюють найважчі події сьогодення, показують незламність наших кіборгів та бойовий дух народу.

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Нагадаємо, вночі 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Вже 13-й день наші незламні воїни знищують ворогів на шляху до перемоги. Весь світ зараз з Україною, підтримує український народ і засуджує війну, яку розпочав Путін.

Щоби показати трагічну історію з різних ракурсів, режисери та сценаристи створювали документальні й художні фільми, пронизані гіркою правдою. Вони намагалися якомога глибше і точніше передати найважчі періоди, які відбуваються у нашій країні, починаючи з давніх-давен. З 1980 років кінознавці розповідають про дідівщину, Чорнобиль, Євромайдан, війну на Донбасі...

А ось про російсько-українську війну 2022 року тільки починають створювати фільми. Зокрема, зараз триває робота над проєктом "Зима у вогні 2", а також анонсували документальну стрічку "Два чоловіки на війні", за яку відповідає американський ведучий ABC News Джордж Стефанопулос.

20 українських фільмів для іноземців, щоб краще зрозуміти події в Україні

"Кисневий голод" (1992 рік); "Чорнобиль — Хроніка важких тижнів" (1987 рік); "Завтра свято" (1987 рік); "Стіна" (1988 рік); "Щаблі демократії" (1992 рік); "Varta1, Львів, Україна" (2015 рік); "Майдан" (2014 рік); "Чорний зошит Майдану" (2014 рік); "Євромайдан. Чорновий монтаж" (2014 рік); "Все палає" (2014 рік); "Зима у вогні: Боротьба України за свободу" (2015 рік); "Земля блакитна, ніби апельсин" (2020 рік); "Зошит війни" (2020 рік); "Какофонія Донбасу" (2018 рік); "Сильніше, ніж зброя" (2019 рік); "Явних проявів немає" (2018 рік); "Атлантида" (2019 рік); "Донбас" (2018 рік); "Кіборги. Герої не вмирають" (2017 рік); "Додому" (2019 рік).

Про деякі з цих фільмів ми розкажемо на Кіно 24.

Кисневий голод

Андрій Дончик

Особливість фільму: "Кисневий голод" – одна із перших стрічок доби Незалежності та єдина картина Андрія Дончика. Сценарій ґрунтується на спогадах молодого Юрія Андруховича та режисера Андрія Дончика про службу в армії. Фільм знімали три роки.

У центрі історії – армія. "Діди" знущаються з молодих армійців – така, на жаль, традиція. Втім, серед солдатів є той, якому не однаково, який не готовий терпіти знущання, який намагається відстоювати свою гідність. Але його позиція призводить до ще більшої агресії в "дідів". Рядовому Білику доведеться пройти справжнє випробування на стійкість.

"Кисневий голод" 1992: дивіться трейлер до фільму

Кіборги

Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв

Повнометражний художній фільм про бої в Донецькому аеропорті під час збройного конфлікту на Донбасі. Кінострічка розповідає історію одного двотижневого бойового чергування у вересні 2014 року. Група українських військових вперше приїжджає у пошкоджену бойовими діями будівлю старого терміналу Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф'єва.

На екрані – 6 бійців. Усі вони різного віку і характеру. Є добровольці та контрактними. Навколо них руїни – це те, що залишилось від Донецького аеропорту. І аби ворог не пішов далі – вони готові боронити насмерть те, що залишилося від летовища.

За їх незламність супротивники назвали їх "Кіборгами". У однойменному фільмі розповідається про два тижні найзапекліших боїв у ДАПі. За вигаданими героями криються справжні історії захисників летовища.

"Кіборги" 2017: дивіться трейлер



Атлантида

Режисер: Валентин Васянович

Зйомки фільму відбувалися з січня по березень 2018 року в Маріуполі. У драматичній стрічці розповідається про майбутню перемогу у війні з Росією. Головні ролі виконали ветерани російсько-української війни, серед яких логіст фонду "Вернись живим" Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

2025-й рік. Минулого року Україна перемогла у війні з Росією. Окуповані території повернені, але Донбас визнаний непридатним для проживання. Ті, хто залишився тут, долають наслідки екологічної й гуманітарної кризи. На тлі спустошення народжується нове кохання,

– йдеться в описі до фільму.

"Атлантида" стала першим українським фільмом, який здобув призове місце на Венеційському кінофестивалі. В Україні прем'єра стрічки запланована на 5 листопада.

"Атлантида" 2019: дивіться трейлер

Зошит війни

Режисер: Роман Любий

Режисер Роман Любий вирішив зробити повнометражний документальний фільм, який повністю змонтовано з відео, які знімали бійці АТО на свої телефони та екшн-камери. Герої у фільмі не мають імен, не знають назв ні міст, ні селищ. Стрічка зосереджується на тому, щоби передати стан та відчуття війни. Всього у фільмі 18 співавторів. Деякі з них загинули, хтось побажав залишитися анонімним. 13 жовтня відбулася онлайн-прем'єра фільму на платформі Takflix.

"Зошит війни" 2021: дивіться трейлер



Донбас

Режисер: Сергій Лозниця

Це тринадцять коротких сюжетів, які показують панораму життя на окупованих територіях, від трагедії до комічного фарсу. "Зелені чоловічки" не можуть пригадати назви свого "рідного містечка, тут поруч". Німецького журналіста на блок-посту зустрічають криком "фашиста зловили!". Тут святкують весілля та влаштовують вуличні розправи, експропріюють на благо "республік" машини та гроші, живуть у підвалах, рятуючись від обстрілів. Фільм Сергія Лозниці шукає відповідь на запитання: де в цьому калейдоскопі проходить грань між правдою і вигадкою?

"Донбас" 2018: дивіться трейлер

Додому

Режисер: Наріман Алієв

Сентиментальна історія про те, як везуть тіло сина, загиблого в АТО, в анексований Крим, щоб поховати його за всіма мусульманськими традиціями. Фільм буде цікавий тим, хто втратив зв’язок з ріднею через війну і тим, кого така ситуація тривожить до самого серця. У центрі історії – кримськотатарська сім’я, яка розділилася після анексії українського півострова.

В Україні високо оцінили роботу Нарімана Алієва: стрічка стала володарем гран-прі Одеського кінофестивалю.

"Додому" 2019: дивіться трейлер

Явних проявів немає

Режисерка: Аліна Горлова

Документальний фільм зображає історію жінки-майора, яка повертається з зони бойових дій на Сході України. Розмовляючи з психологами, борючись із посттравматичним стресовим розладом та панічними атаками, вона намагається повернутися до не те щоб спокійного, але попереднього нормального життя. Стрічка здобула перемогу в національному конкурсі DocudaysUA, а також отримала спеціальну відзнаку кінофестивалю DOK Leipzig в Німеччині. Раніше її можна було побачити на фестивалях або спецпоказах, а до Дня захисника фільм вийшов на платформі Takflix.

"Явних проявів немає" 2018: дивіться трейлер

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