Творча команда вважає, що ця стрічка є "кінематографічним фактологічним документом героїзму українців, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права". Автори відео і творці серіалу з міркувань безпеки тримають свої імена в секреті.

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На фейсбук-сторінці "Зима у вогні 2" вже доступні до перегляду перші 6 епізодів. У кінодокументі про війну Росії проти України ви побачите:

як народжувались "діти війни" у бомбосховищах;

фрагменти хроніки обстрілу міста Старобільськ;

як безстрашні українці стримують ворожу техніку голими руками;

героїзм наших воїнів;

жорстокі порушення прав людини та гуманітарного права;

мертвих окупантів;

трагічні та драматичні події війни;

про "Русский военный корабль – иди нах*й"; як на острові Зміїному було взято у полон 13 українських прикордонників;

те, як орки захопили Чорнобильську АЕС в перший день війни.

На відміну від простого відео, епізод серії фільму має драматургію, звуковий і музичний супровід, монтаж, інколи різні кадри однієї події, колористику, тож є завершеним самостійним фільмом. Нерідко одна подія представлена кадрами відео кількох очевидців,

– йдеться у пресрелізі команди стрічки.

Кожна з серій має свою назву:

"Відроджений у вогні" / Reborn in Fire; "Сильніший за танки" / Stronger than Tanks; "Ангел над демонами" / Angel over Demons; "Відповідь змії" / Snake's Reply; 24/02/2022 / 24/02/2022; "Чорнобиль" / Chernobyl.

"Зима у вогні 2": дивіться першу хвилинну серію "Відроджений у вогні"

Скільки буде епізодів – нам не відомо, але вже у 6 хвилинах серіалу зрозуміло, що орки не вміють воювати, проте вбивають мирних жителів, обстрілюють садочки та школи. Україна насамперед показує свій бойовий дух, гідність, хоробрість і силу. Вже всьому світу відомо, що наша армія – найпотужніша, а воля і свобода – понад усе.

Тільки, на жаль, великою ціною ми здобуваємо перемогу! Ніколи не пробачимо росіянам їхнє вторгнення на наші землі, а за смерть кожного дорослого і малого, за кожен зруйнований будинок на них чекає пекло.

"Зима у вогні 2" має англійські субтитри, щоб всьому світу стало ще видніше, що робить Росія в Україні. А також те, яку жорстокість нам доводиться відчути і яких втрат зазнати на шляху до перемоги. Іноземні громадяни мають побачити, якими є українці, власне, чому ми – нескоренні та незламні.

Але, безумовно, як і "Зима у вогні", цей серіал – відкрита рана. Однак, ми вистояли тоді, вистоїмо зараз. Попереду наше щасливе європейське майбутнє.

Смерть ворогам!

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