3 фільми жахів 2026 року, на які варто звернути увагу

Якщо звичайного трилера вже недостатньо, а хочеться, щоб після перегляду навіть похід на кухню здавався небезпечною місією ,то це саме те, що треба. Тут і демонічний попутник, і зомбі-апокаліпсис, і літак, який дуже швидко перестає бути просто літаком.

Саме ці фільми жахів 24 Канал вам радить обов’язково подивитись.

"Пасажир"

Рік: 2026

IMDb: 5,5

У ролях: Джейкоб Скіпіо, Лу Лобелл, Мелісса Лео.

"Пасажир": дивитись трейлер

Молода пара вирушає у подорож на фургоні, але після того, як вони стають свідками моторошної ДТП, розуміють: із місця аварії вони поїхали не самі. До них причепилася демонічна істота, яка тепер переслідує пару буквально всюди.

Що кажуть критики: відгуки змішані – хвалять атмосферу, темп і моторошні сцени, але дорікають фільму за клішований сюжет. На Rotten Tomatoes – 46% від критиків, на Metacritic – 52/100.

"Колонія"

Рік: 2026

IMDb: 6,5

У ролях: Чон Джі-хьон, Ку Кьо-хван, Чі Чан-ук.

"Колонія": дивитись трейлер

Під час біотехнологічної конференції на волю виривається вірус, який дуже швидко мутує та перетворює людей на щось значно страшніше за звичайних зомбі. Будівлю блокують, а професорка Се Чон разом з іншими вцілілими намагається вибратися з цього біологічного пекла.

Що кажуть критики: тут справді є за що похвалити – особливо візуальну частину, динамічні екшен-сцени та криваві моменти. Rotten Tomatoes дає фільму 81%, хоча на Metacritic оцінка значно скромніша – 56/100.

"Чорна скринька: Рейс 298"

Рік: 2026

IMDb: 5,1

У ролях: Том Бріттні, Голлі Вайт, Бетсі-Блу Інгліш.

"Чорна скринька: Рейс 298": дивитись трейлер

Звичайний рейс Vero Airlines із Нового Орлеана до Сіетла раптом перетворюється на кошмар: на борту починаються дивні події, пасажири стикаються із надприродною загрозою, а літак стає буквально пасткою на висоті кількох тисяч метрів. Коротше, після такого навіть турбулентність здаватиметься дитячою забавкою.

Що кажуть критики: тут без рожевих окулярів – фільм називають цілком придатною разовою розвагою, але відзначають шаблонний сюжет, слабшу графіку та персонажів. Український ITC.UA оцінив стрічку у 6,5/10, окремо похваливши темп та інтригу.

Ну і, щоб зняти напругу після жахастика - ось ці фільми комедії допоможуть вам розслабитись.