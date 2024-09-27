3 цікаві турецькі серіали, які можна подивитися за вечір

Турецькі серіали обожнюють недарма, адже вони вміють викликати цікавість та тримати у напрузі до останнього. Та більшість популярних стрічок мають сотні серій, які непросто подужати.

Редакція Кіно 24 підготувала добірку турецьких серіалів, на які не доведеться витрачати тижні чи навіть місяці. Ці стрічки мають невелику кількість епізодів, які вдасться подивитися за один вечір.

Цікаво На одному подиху: позитивний турецький серіал, який можна подивитися за день

"Гріх однієї матері"

Серіал розповідає про Суну – віддану матір, син якої захворів на важке захворювання. На лікування потрібні шалені кошти. Коли у хлопчика стається черговий напад, жінка йде на складне рішення. Вона вчиняє вбивство, щоб врятувати сина.

Суна за всі ці роки не може забути про свій страшний вчинок, що немов камінь на її душі. Доля змушує жінку заплатити за злочин: вона стає подругою вдови загиблого, а син Суни проявляє симпатію до їхньої доньки.

"Гріх однієї матері": дивіться трейлер онлайн

"Від кохання не втекти"

Головними героями серіалу є Алі та Ясемін – колеги, які працюють в юридичній сфері та мають схожі цінності. Вони закохуються одне в одного та вирішують одружитися.

Ясемін переповнює радість, адже вона уявляє, що поряд буде не тільки споріднена душа, а й чоловік, на якого можна покластися. Однак її щастя швидко руйнується, коли вона дізнається, що Алі, який здавався бездоганним, зрадив її просто перед самим весіллям.

"Від кохання не втекти": дивіться трейлер онлайн

"Учитель"

На роботу до ліцею влаштовується новий вчитель. Він прагне розкрити таємницю навчального закладу – загадкове самогубство однієї з учениць. Дівчина раніше була спортсменкою й досягла у цій справі чималого успіху. Але стала жертвою наклепу: її звинуватили у використанні допінгу.

"Учитель": дивіться трейлер онлайн