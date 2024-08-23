3 українські фільми, які стали відомими у всьому світі

Український кінематограф виходить на новий рівень. За роки незалежності режисери, сценаристи й актори досягають нових висот, а фільми та серіали стають відомими за кордоном.

Напередодні Дня Незалежності України Кіно 24 розповість про стрічки, які завоювали успіх у всьому світі. Це фільми, що отримали престижні нагороди чи зібрали мільйони у світовому прокаті.

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"Мавка. Лісова пісня"

Фентезійний анімаційний фільм оповідає про два світи – людський та чарівний. Головною темою є любовна лінія між лісовою Мавкою та селянином Лукашем та їхня боротьба зі Килиною. Це лиходійка, яка хоче заволодіти лісовим джерелом.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн

Мультфільм став найкасовішим українським фільмом. Він вийшов у прокат у 49 країнах світу та зібрав 15,8 мільйона доларів. Іноземні критики погодилися, що ця стрічка нагадує сучасні фільми про принцес.

"Плем'я"

Стрічка 2014 року розповідає історію Сергія, хлопця, який 1 вересня прибуває до інтернату для людей з вадами слуху. Там він стає частиною кримінального угруповання під назвою "Плем'я" та закохується в дівчину.

"Плем'я": дивіться трейлер онлайн

Це перший у світі фільм, що знятий без жодного слова чи субтитрів, лише українською жестовою мовою. Його представили на понад 100 кінофестивалях, він отримав близько 40 нагород. Журнал Rolling Stone заніс його у топ-50 кращих фільмів десятиліття.

"20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм переносить в Маріуполь лютого – березня 2022 року, на початок повномасштабного вторгнення. У місті, що оточене росіянами, залишилась єдина команда журналістів, яка документує трагедії війни.

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн

Це перша українська кінострічка, що отримала Оскар та багато інших світових нагород. Це стало можливістю привернути увагу не тільки до України, але й до кровопролитної війни. Фільм отримав рейтинг 100% на сайті критиків Rotten Tomatoes.