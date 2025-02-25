Хороші новини розносяться швидко: HBO анонсувала 4 сезон хітового серіалу "Білий лотос"

16 лютого 2025 року на стримінговому сервісі Max відбулася прем'єра першого епізоду третього сезону популярного американського комедійно-драматичного серіалу "Білий лотос". Цей серіал, який здобув велику популярність завдяки своїй оригінальності та непередбачуваним сюжетним поворотам, продовжує захоплювати глядачів по всьому світу.

Тепер творці цього хітового проєкту, зважаючи на величезний успіх і позитивні відгуки, оголосили про продовження серіалу на 4 сезон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку "Білого лотоса" у тікток.

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"Білий лотос" продовжили на 4 сезон: що відомо

Наразі немає жодних офіційних деталей щодо дат виходу нових серій, складу акторів чи конкретних сюжетних ліній 4 сезону серіалу "Білий лотос". Однак, попри відсутність конкретної інформації, новина про продовження серіалу вже викликала хвилю зацікавлення серед фанатів.

Про те, що "Білий лотос" отримає 4 сезон, стало відомо завдяки анонсу, який було опубліковано на офіційній тікток сторінці серіалу. Коротеньке відео привернуло увагу тисяч шанувальників, які одразу почали ділитися новиною в соціальних мережах, обговорюючи, яких сюжетних поворотів очікувати в нових епізодах.

Хороші новини розносяться швидко. #TheWhiteLotus раді вітати вас у новому місці,

– йдеться в анонсі.

Хоча точна інформація щодо майбутнього сезону ще невідома, такі анонси завжди додають інтриги. Фанати вже будують теорії та прогнозують, що ж творці серіалу приготували для них у наступних епізодах.