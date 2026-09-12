5 легких комедій 2025–2026 років на вечір

Бувають вечори, коли останнє, чого хочеться, – розбиратися у часових петлях, сімейних травмах і три години чекати на геніальний фінал. Хочеться просто ввімкнути щось смішне, взяти смаколики й хоча б ненадовго забути, що завтра знову будильник.

24 Канал зібрав 5 свіжих фільмів 2025–2026 років саме для такого настрою.

"Голий пістолет"

Рік: 2025

IMDb: 6,3

Ліам Нісон цього разу нікого похмуро не рятує, а грає Френка Дребіна-молодшого – детектива, який намагається розкрити справу, залишаючи після себе контрольований хаос. Абсурдні жарти, Памела Андерсон і максимально серйозне обличчя Нісона – дивним чином ідеальна комбінація.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 88%, а серед головних плюсів називають саме комедійний талант Нісона.

"Голий пістолет": дивитись трейлер

"Один із тих днів"

Рік: 2025

IMDb: 6,6

Дві подруги раптом дізнаються, що гроші на оренду зникли, а разом із ними – і шанс спокійно прожити цей день. Тепер героїням Кеке Палмер і SZA потрібно терміново знайти гроші, і, звісно, кожна наступна геніальна ідея лише погіршує ситуацію.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка отримала 94% від критиків. Особливо хвалять хімію між головними героїнями та гумор, який нагадує старі добрі комедії про один дуже невдалий день.

"Один із тих днів": дивитись трейлер

"Балада острова Волліс"

Рік: 2025

IMDb: 7,4

Самотній мільйонер вирішує витратити частину статків на здійснення мрії – запросити на власний острів улюблений музичний дует. Є лише маленька проблема: музиканти колись були парою і тепер не надто прагнуть возз'єднання.

Що кажуть критики: це тепла британська комедія з Кері Малліган, яку критики оцінили аж у 97% на Rotten Tomatoes. Її хвалять за тонкий гумор, музику та правильну кількість сентиментальності – без необхідності ридати в подушку.

"Балада острова Волліс": дивитись трейлер

"Дурна вдача"

Рік: 2025

IMDb: 6,4

Кіану Рівз у ролі янгола вирішує допомогти чоловікові, якому відверто не щастить у житті, та міняє його місцями з багатієм. План прекрасний – рівно до моменту, коли все починає йти зовсім не за планом.

Що кажуть критики: на Rotters Tomatoes вони відзначають акторський склад і легку сатиру на гроші та соціальну нерівність – тобто навіть мораль тут є, але не настільки багато, щоб зіпсувати вечір.

"Дурна вдача": дивитись терйлер

"Щасливий Гілмор 2"

Рік: 2025

IMDb: 6,1

Через майже 30 років Адам Сендлер знову повертається на поле для гольфу – і робить приблизно те, за що його полюбили ще у 90-х. Геппі Гілмор знову потрібні гроші, тож доводиться згадати старі таланти.

Що кажуть критики: 61% на Rotten Tomatoes, Але якщо потрібні ностальгія, Сендлер і комедія, під час якої можна спокійно відволіктися на доставку піци, – свою роботу фільм виконує.

"Щасливий Гілмор 2": дивитись терйлер

Маємо ще добірку трилерів на вечір, якщо хочете чогось більш запального.



