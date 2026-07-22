5 легких комедій, які миттєво піднімуть настрій

Бувають дні, коли серйозне кіно викликає приблизно такий самий ентузіазм, як ранкова нарада в понеділок. Хочеться чогось легкого, смішного й такого, після чого не доведеться ще дві години переосмислювати життя.

Саме для цього існують комедії, які не претендують на звання найтрагічнішої історії десятиліття. 24 Канал зібрав п'ять фільмів, які подарують гарний настрій та трохи романтики.

"Шалені багатії"

Що робити, якщо хлопець забув уточнити одну "дрібницю" – він спадкоємець однієї з найбагатших родин Азії? Саме в такій ситуації опиняється Рейчел, яка разом із коханим вирушає до Сінгапуру.

Розкішні маєтки, родинні інтриги, весілля, яке більше схоже на коронацію, і родичі, готові оцінити тебе швидше, ніж ти встигнеш сказати "приємно познайомитися". Стильна романтична комедія, після якої хочеться або купити квиток до Сінгапуру, або хоча б красиво сервірувати вечерю.

"Шалені багатії": дивитись трейлер

"Прості складнощі"

Кажуть, колишні залишаються в минулому. Але життя іноді вирішує пожартувати.

Джейн давно пережила розлучення, відкрила успішний бізнес і майже навчилася жити без драм. Та раптом колишній чоловік несподівано усвідомлює, що зробив найбільшу помилку свого життя. Єдина проблема – у Джейн вже з'явився інший чоловік.

Це одна з тих комедій, яка доводить: любов після 50 може бути значно веселішою, ніж у студентські роки.

"Прості складнощі": дивитись трейлер

"Аромат кохання"

Онлайн-знайомства – це завжди маленька лотерея. Наталі теж думала, що знайшла ідеального хлопця, поки не вирішила зробити йому сюрприз.

На місці красеня з фотографій її зустрічає зовсім інша людина – сором'язливий Джош, який трохи... переборщив із фото.

Фільм смішно висміює сучасні застосунки для знайомств і ще раз нагадує: фільтри можуть прикрашати фото, але не реальність.

"Аромат кохання": дивитись трейлер

"Вчора"

Уявіть світ, де ніхто ніколи не чув про The Beatles. Саме в такій реальності опиняється музикант-невдаха Джек після загадкової аварії.

Він починає виконувати легендарні пісні ліверпульської четвірки, а весь світ переконаний, що це його власні хіти. Звучить як шахрайство? Можливо. Але дуже талановите.

Легка музична комедія з чудовим саундтреком, після якої майже гарантовано захочеться переслухати "Hey Jude" і "Yesterday".

"Вчора": дивитись трейлер

"Хоч раз у житті"

Коли здається, що все летить шкереберть, життя іноді підкидає несподівану зустріч.

Молода співачка Грета переживає болісне розставання, а музичний продюсер Ден давно втратив віру і в кар'єру, і в себе. Разом вони вирішують записати альбом просто на вулицях Нью-Йорка.

Це тепла, іронічна історія про другий шанс, творчість і людей, які випадково знаходять одне одного саме тоді, коли це найбільше потрібно.

"Хоч раз у житті": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку комедій для настрою.