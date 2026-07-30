5 мультфільмів, на яких виросли мілленіали і які досі хочеться переглянути

Якщо ви виросли на початку 2000-х, то після школи, найімовірніше, бігли не робити домашнє завдання, а вмикати телевізор. Саме тоді українські канали знайомили нас із дивакуватими героями, які здавалися абсолютно нормальними. І тільки подорослішавши ми зрозуміли: мультфільм про кота й собаку з одним тілом – це було доволі сміливе рішення.

24 Канал вирішив нагадати вам про п'ять мультсеріалів, без яких важко уявити дитинство мілленіалів.

"Гей, Арнольде!"



Мультфільм "Гей, Арнольде!" / Фото Imdb



Арнольд жив разом із дідусем і бабусею, постійно потрапляв у шкільні пригоди та намагався допомогти всім навколо. А ще була Хельга – дівчинка, яка вдень ображала Арнольда, а ввечері присвячувала йому вірші. Перші уроки токсичної симпатії багато хто отримав саме тут.

"Невгамовні"



Мультфільм "Невгамовні" / Фото Imdb



Поки дорослі спокійно пили чай на кухні, малюки переживали справжні пригоди. "Невгамовні" показували світ очима дітей і вкотре доводили: достатньо трохи фантазії, щоб звичайна кімната перетворилася на джунглі чи космічний корабель.

"КітПес"



Мультфільм "КітПес" / Фото Imdb



Один тулуб, дві голови й жодного шансу побути наодинці із собою. Кіт мріяв про порядок і комфорт, Пес – про веселощі та нових друзів. Дивно, але саме цей максимально абсурдний сюжет став одним із найулюбленіших у цілого покоління.

"Справжні монстри"



Мультфільм "Справжні монстри" / Фото Imdb



Виявилося, що чудовиська теж ходять до школи, складають іспити та переживають через оцінки. Щоправда, замість математики вони вчилися якісно лякати людей. Якщо після перегляду ви боялися зазирнути під ліжко – знайте, ви були не одні.

"Як каже Джинджер"



Мультфільм "Як каже Джинджер" / Фото Imdb



Поки інші мультсеріали розповідали про монстрів чи дивних істот, Джинджер чесно говорила про підліткове життя. Дружба, перші закоханості, шкільні драми й постійне бажання зрозуміти себе – усе це зробило мультсеріал напрочуд близьким для багатьох глядачів.

До речі, якщо ностальгія вже остаточно накрила, маємо для вас ще одну добірку. Зібрали культові підліткові серіали 90-х, які свого часу дивилися мільйони й про які сьогодні згадують із не меншою теплотою.