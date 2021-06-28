5 натхненних фільмів, після яких ви візьмете відпустку

Палке літо на дворі надихає на бажання поїхати далеко від місця роботи, щоб зануритись в морський солений бриз. Редакція Кіно 24 підібрала найатмосферніші фільми з неймовірними пейзажами Італії для вашого вечора.

Морське узбережжя Італії на фоні легкої романтичної комедії, що може бути краще? Лише справжній пляж та романтичні прогулянки набережною. Обережно – після перегляду хоч одного фільму з добірки вам негайно захочеться у відпустку!

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5 атмосферних фільмів для натхнення перед відпусткою

1. Під сонцем Тоскани

Рік: 2003

Оригінальна назва: Under the Tuscan Sun

Важко переживаючи розлучення, письменниця Френсіс Мейс спустошена та розбита їде розвіятися в Італію. Відбувається справжнє диво! Ласкаве південне сонце Тоскани пробуджує в жінки бажання почати нове життя тут і зараз – в цьому теплій та доброзичливій країні. Тому вона купує собі старовинну віллу та заводить нові знайомства. І вона ще не знає, що кохання теж незабаром знайде її саме.

Фільм надихає затишними пейзажами Тоскани та Амальфітанського узбережжя.

"Під сонцем Тоскани" 2003: дивіться трейлер фільму

2. Все, що потрібно тобі – це любов

Рік: 2012

Оригінальна назва: Den skaldede frisør

Сюжет фільму простий: він – Філіп – гарний та багатий одинак, вона – Іда – заміжня, але їу подружжя давно згас вогник кохання. Зовсім скоро вони зустрінуться на весіллі своїх дітей в одному з наймальовничіших міст світу – італійському Сорренто. Спекотні неаполітанські ночі, аромат лимонних та помаранчевих дерев і зачарована атмосфера свята допоможуть героям згадати, що любов – це все, що їм насправді потрібно.

Фільм захопить неповторними пейзажами Сорренто.

"Все, що потрібно тобі – це любов" 2012: дивіться трейлер онлайн

3. Шалено закоханий

Рік: 1981

Оригінальна назва: Innamorato pazzo

Головний герой – веселий, але грубуватий Барнаба Чіккіні (Адріано Челентано), що працює звичайним водієм автобуса в Римі. Герой не обділений жіночою увагою, а навпаки, але одного разу Барнаба знайомиться із загадковою пасажиркою свого автобуса, і шалено в неї закохується. Дівчина відповідає взаємністю, але незабаром вони з'ясують, що Крістіна (Орнелла Муті) справжня принцеса. Її батьки проти такого союзу, адже вона повинна вийти заміж за мільйонера, який мав врятувати їх фінансове становище. Але по вуха закоханий Барнаба не відступить, адже він готовий піти на все, щоб лише бути з Крістіною разом.

Фільм захопить красою Риму та італійським характером.

"Шалено закоханий" 1981: дивіться трейлер фільму

4. Велика краса

Рік: 2013

Оригінальна назва: La grande bellezza

Видатна оскароносна картина Паоло Соррентіно ("Молодий Папа", "Новий Папа"). Апатичний та розчарований життям письменник і журналіст 65-річний Джеп Гамбарделла спостерігає за парадом впливових, але порожніх та цинічних людей, з якими йому доводиться знатись. У фільмі яскраво представлена запаморочлива картина втрати моральних орієнтирів, яка розгортається в атмосфері чудового та байдужого римського літа. Вічне місто – Рим нікого не залишає байдужим – воно залишається в серці назавжди.

"Велика краса" 2013: дивіться трейлер фільму

5. Римські пригоди

Рік: 2012

Оригінальна назва: To Rome with Love

Комедія Вуді Аллена з Вуді Алленом у головній ролі, дія якої відбувається в одному з найпрекрасніших міст світу – Римі. У вічному місті ми зустрінемо відомого американського архітектора, що згадає свою молодість, блукаючи вузькими затишними вуличками. Вас захопить історія простого жителя міста, який випадково стає знаменитим, історія молодят з провінції, кожного з яких чекають романтичні відкриття, та оперного постановника, який задумав вивести на сцену аматора співу з унікальним голосом, який може співати лише, коли миється в душі!

"Римські пригоди" 2012: дивіться трейлер фільму